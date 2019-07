Yazın size eşlik edecek kitap önerileri

İnsanın modu her an aynı olmayabiliyor. Bazen size eşlik edecek kitabı seçerken gerçekten önerilere ihtiyaç var. Takip edenler bilir ki, ben özellikle kitap önerilerini çok seviyorum. Sevdiğin bir kitabı bir başkasına önermek gibisi var mı? Bu kez Can Yayınları yaza eşlik edecek yolculuk hikâyelerini, İstanbul kent hikâyelerini, filmi çekilen kitapları, ütopyaları ve distopyaları birbirinden farklı 45 başlıkla #OkurunuBulanKitaplar’da yayınladı. Ayrıca kitapların önizlemeleri ile tercihinizi kolaylaştırabilirsiniz. Sizi hem bu listeden haberdar edeyim dedim, hem de ben de bu listeden size özel 10 kitap seçtim.

Siz bu yaz hangi kitapları seçtiniz? Neler okuyorsunuz?

SİMYACI

Simyacı, İspanya’dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazinesini aramaya giden Endülüslü çoban Santiago’nun masalsı yaşamının öyküsü. Ama aynı zamanda bir “nasihatnâme”; “Yazgına nasıl egemen olacaksın? Mutluluğunu nasıl kuracaksın?” gibi sorulara yanıt arayan bir yaşam ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri masalına benzeyen bu romanın, dünyanın dört bir yanında bunca sevilmesinin gizi, kuşkusuz bu kılavuzluk niteliğinden kaynaklanıyor.

Simyacı’yı okumak, herkes daha uykudayken şafak vakti uyanıp güneşin doğuşunu izlemeye benziyor.

Simyacı

Paulo Coelho

S.: 192

BİR İNSAN BİR YAŞAM

Çevresini dolaşmak suretiyle dünyanın yuvarlak olduğunu kesin olarak kanıtlayan Portekizli denizcinin biyografisi, Yeniçağ’ın bu en önemli kâşifini, kararlı, cesur, mağrur bir kişilik olarak tanımlıyor. Zweig, Macellan’da, dünyanın pek çok coğrafi bölgesine bugün bildiğimiz adlarını veren Portekizli kâşifin, her biri apayrı bir macera olan yolculuklarını kişiliğiyle bütünleştirerek anlatıyor...

Bir İnsan Bir Yaşam

Stefan Zweig

S.: 332

ALBAYA MEKTUP YOK

Albaya Mektup Yok, çağımızın en büyük yazarlarından Gabriel García Márquez’in en güzel uzun öykülerinden biri. Ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan, emekliye ayrılmış yaşlı bir askerin öyküsü. Bir türlü gelmeyen emekli aylığını her cuma günü karısı ve horozuyla birlikte bekleyen emekli bir albayın komik ama bir o kadar da trajik hikâyesi...

Albaya Mektup Yok

Gabriel García Márquez

S.: 80

ÇIPLAK SOKAK

José Mauro de Vasconcelos’un bu romanında, olaylar, bir kenar mahallenin köy yolunu andıran bir sokağında geçiyor. Her bölümü, her parçası türlü renk tonlarıyla bezenmiş bir kitap. Toplumsal yalanlar, bireysel ikiyüzlülükler, insanca duyguları, özlemleri altüst eden ince hesaplar, çevrilen dolaplar, dalavereler, acımasız alaylar, kargaşa içindeki bir toplumun açık belirtileri olan bir yığın tutarsızlık bir bir gözler önüne seriliyor bu kitapta...

Çıplak Sokak

José Mauro de Vasconcelos

S.: 192

VIRGINA İLE VITA

Yazar Christine Orban’ın, Virginia Woolf’un özenle tuttuğu günlüklerinden ve Vita Sackville-West’le mektuplaşmalarından yola çıkarak kaleme aldığı roman, sıradışı, güçlü, kırılgan iki kadının aşkı ve yaratıcılığı kendi tarzlarında bir araya getirişlerinin hikâyesi olmanın yanında, aynı zamanda bir başka romanın, Orlando’nun da yazılış serüveninin romanı... Virgina ile Vita Christine Orban S.: 192 Kitap önizlemesi için tıklayınız. VAROLMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ ... Kundera, tepkiye karşı tepkisizliği, kararlılığa karşı kararsızlığın tutarlı ve erdemli yanlarını araştırdığı romanının başkişisi Tomas’la alışılmış, arkasında güçlü düşünce ve yaşam kurallarını taşıyan roman karakterlerini sorgular. Sovyetler’in Çekoslovakya’yı işgal günlerini de arka planda anlatır. Tıpkı kişiler gibi toplumsal önyargılar da eninde sonunda kararsızlığa ve “varolmanın dayanılmaz hafifliği”ne mahkûmdur ne de olsa.

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği

Milan Kundera

S.: 336

LİMONLU PASTANIN SIRA DIŞI HÜZNÜ

Büyümenin eşiğindeki Rose için hayat, bir sabah geri dönülmeyecek biçimde değişir. Zira annesinin yaptığı limonlu pastadan aldığı bir lokmayla, sadece yemeği değil, onu pişiren kişinin duygularını da tatmakta olduğunu anlar... Olağanüstü yeteneği, aynı zamanda derin bir kaygı ve hüznü de beraberinde getirir; çünkü her zaman neşeli, güler yüzlü ve sevecen biri olarak bildiği annesi, kalbinde sarsıcı bir gerçek saklamakta, ailesinden ayrı ikinci bir hayat yaşamaktadır...

Limonlu Pastanın Sıra Dışı Hüznü

Aimee Bender

S.: 304

MOZART

Tanrı’nın mucizesiydi aslında... Her ne kadar besteci bir babanın çocuğu ve öğrencisi olsa da çocuk yaşlarında parlayan dehasının karşısında imparatorlar, imparatoriçeler eğilecek, meslektaşları bestelerine duydukları hayranlığı dile getirmekten çekinmeyecekti. Daha altı yaşındayken ilk defa gördüğü notaları yanlışsız çalabiliyordu. Otuz beş yıllık yaşamında olağanüstü besteler üretti, soluk almadan çalıştı. Hep çocuk kaldı. Yaşamını mektuplara sığdıracak kadar çok yazdı. Çok başarılı oldu, hep ânı yaşadı, çok kazandı, çok kaybetti, borçlu öldü. Yaşamı yarım kaldı, otuz beş yaş, yolun sonuydu, yarısı değil...

Mozart - Bir Yaşamöyküsü

Aydın Büke

S.: 392

UYGARLIĞI DEĞİŞTİREN 100 KEDİ

Tek bir kedinin uygarlığı değiştirmeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsanız, koca bir canlı türünü tek başına yok eden Tibbles’ı duymamışsınız demektir. Ya da Pakistan ile ABD arasında diplomatik bir tartışmayı tetikleyen Ahmedabad adlı kedi yavrusunu. Ya da bir tutam tüyüyle bir katilin yakalanmasını sağlayan Kartopu adlı Kanada kedisini. Bunlar, “uygarlığı değiştiren 100 kedi”den yalnızca üçü. Elinizdeki kitap bilim, tarih, sanat ve daha birçok alana katkıda bulunan kedilere selam duruyor...

Uygarlığı Değiştiren 100 Kedi

Sam Stall

S.: 184

KEDİ MEKTUPLARI

Oya Baydar’ın Kedi Mektupları, bir kedi romanı mı? Bu konuda, romanın kedi kahramanlarından Nina, acımasız bir değerlendirme yapıyor: Bu kitapta kedilere ilişkin dişe dokunur yeni bir şey yok; ama insanları yakından tanıyıp anlamak isteyen kediler için çok yararlı bir kaynak...

Kedi Mektupları

Oya Baydar

S.: 280

