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Yazlık almak isteyenler en çok Kuşadası'nı aradı

Yazlık alarak yatırım yapmak isteyenler en çok Kuşadası'nı araştırdı. Bu aramalarla birlikte İstanbul ve Ankara, Kuşadası'nın gerisinde kaldı.

AA | 02.04.2019 - 12:50..
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Bir araştırma şirketi, 2019 yılının ilk üç ayında en çok konut aranan ilk 10 ilçeyi sıraladı. İlk sırada İstanbul'un olması beklenirken Kuşadası liderliği kaptı.

İKİNCİ SIRADA BEYLİKDÜZÜ VAR

Kuşadası’nı sırasıyla Beylikdüzü (İstanbul), Çankaya (Ankara), Keçiören (Ankara), Esenyurt (İstanbul), Osmangazi (Bursa), Ortahisar (Trabzon), Atakum (Samsun), Didim (Aydın) ve Kadıköy (İstanbul) takip etti.

Yazlık almak isteyenler en çok Kuşadası'nı aradı

KUŞADASI'NDA METREKARE FİYATI 2 BİN 470 LİRA

Kuşadası’nda ortalama konut metrekare fiyatları 2 bin 470 lira seviyelerinde seyrediyor. Kuşadası’nda 100 metrekare dairelerin ortalama fiyatları 185 bin 264 lira ile 308 bin 773 lira arasında değişiyor.

Yazlık almak isteyenler en çok Kuşadası'nı aradı

FİYATLAR ŞEHİRDEN ŞEHİRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Diğer ilçelerdeki ortalama konut metrekare fiyatları ise şehirden şehre göre farklılık gösteriyor. Buna göre ilçeler bazında konut metrekare fiyatları; Beylikdüzü’nde 2 bin 438 lira, Çankaya’da 2 bin 545 lira, Keçiören’de bin 569 lira, Esenyurt’ta 2 bin 82 lira, Osmangazi’de bin 987 lira, Ortahisar’da bin 901 lira, Atakum’da bin 858 lira, Didim’de 2 bin 310 lira ve Kadıköy’de 7 bin 198 lira olarak göze çarpıyor.

En uygun evler Ankara ilinin Keçiören ilçesinde bulunuyor. Keçiören’de ortalama 100 metrekarelik bir dairenin fiyat aralığı ise 117 bin 692 lira ile 196 bin 200 lira arasında değişiyor.

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