taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6935
Euro
6.4541
Altın
1388.41
Borsa
99196.3
Gram Altın
254.133

Yazlık ev fiyatları arttı

Yapılan bir araştırmaya göre, yatırımcıların ilgi gösterdiği yazlık evlerin fiyatı üç yılda yüzde 100 yükseldi.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 11:43..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Yazlık ev fiyatları arttı

Yaz aylarında yatırımcılar, gözünü özellikle Ege ve Akdeniz'e dikti. Ancak bu bölgedeki evlerin fiyatı, 3 yılda tavan yaptı.

EN UYGUN YAZLIKLARIN BULUNDUĞU 3 İL

Türkiye genelinde il il yapılan araştırmalarda en uygun fiyatlı yazlık evlerin Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de yer aldığı belirlendi.

EN PAHALISI BODRUM'DA

Araştırmada en pahalı bölge ise, metrekare fiyatı 8-10 bin lira olan Bodrum oldu. Bodrum'u ise Kaş takip etti. Kaş'ta konut metrekare fiyatı 6 bin liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkıyor. Bu oranla birlikte en fazla değer artışı, yüzde 140 ile Kaş'ta meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde konut metrekare fiyatı 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

Yazlık ev fiyatları arttı

YÜZDE YÜZLÜK ARTIŞ

Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum’da ise 3 yılda fiyatlar yüzde 100 artış gösterdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC'de patlama meydana geldi

KKTC'de patlama meydana geldi

158
Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

Libya'dan Türkiye'ye açıklama: 6 kişiden haberimiz yok

322
İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

İç karışıklıktaki Libya: Öne çıkan 4 silahlı güç var

65
Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

176
John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

John Obi Mikel, Trabzonspor'a transfer oldu

42
İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

İstanbul'un trafik yoğunluğunda son durum

58
Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

Fenerbahçe, Rodrigues'i kiralıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir