Yazlık ev fiyatları arttı

Yaz aylarında yatırımcılar, gözünü özellikle Ege ve Akdeniz'e dikti. Ancak bu bölgedeki evlerin fiyatı, 3 yılda tavan yaptı.

EN UYGUN YAZLIKLARIN BULUNDUĞU 3 İL

Türkiye genelinde il il yapılan araştırmalarda en uygun fiyatlı yazlık evlerin Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir’de yer aldığı belirlendi.

EN PAHALISI BODRUM'DA

Araştırmada en pahalı bölge ise, metrekare fiyatı 8-10 bin lira olan Bodrum oldu. Bodrum'u ise Kaş takip etti. Kaş'ta konut metrekare fiyatı 6 bin liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkıyor. Bu oranla birlikte en fazla değer artışı, yüzde 140 ile Kaş'ta meydana geldi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde konut metrekare fiyatı 3 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor.

YÜZDE YÜZLÜK ARTIŞ

Alanya, Kemer, Kuşadası ve Bodrum’da ise 3 yılda fiyatlar yüzde 100 artış gösterdi.