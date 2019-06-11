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Yazlık evini kiraya verenlerin dikkat etmesi gerekenler

Yazlık ev sahipleri, evlerini 5.400 liranın üstünde kiraya veriyorsa vergi ödemek zorunda.

Haber Merkezi | 11.06.2019 - 10:20..
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Yaz ayları yaklaşıyor. Türkiye'de yaşayanlar genel olarak yıllık izinlerini veya tatillerini Ege ve Akdeniz kıyılarına yakın yerlerde geçirmek istiyor.

VERGİ KONUSUNA DİKKAT

Ege ve Akdeniz kıyılarında evi olanlar ise evlerini kiraya vermek istiyor. Ancak evini kiraya verenlerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunuyor. Bunlardan ilki vergi.

5400 LİRANIN ÜZERİNDEKİ KAZANÇLARDA ÖDEME YAPILIYOR

Ev sahiplerinin kazandığı kira tutarı 2019 yılı için yıllık toplam 5.400 liranın altındaysa vergisel bir sorun bulunmuyor, ancak bu tutarın üzerindeyse gelir vergisi ödemek durumunda kalıyorsunuz.

Yazlık evini kiraya verenlerin dikkat etmesi gerekenler

BEYANI GECİKTİRENLER CEZA ÖDÜYOR

Kazanılan bu tutarı 2020 Mart ayı içinde beyan etmek gerekiyor. Eğer beyan süresi gecikirse vergiyle birlikte hem cezasını hem de gecikme faizini ödemek durumunda kalırsınız.

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