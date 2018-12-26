taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2937
Euro
6.0388
Altın
1273.32
Borsa
91198.43
Gram Altın
216.81

YDS adaylarında 60 bine yakın düşüş yaşandı

Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 47 bin 576 aday katıldı. Adayların yüzde 23’ü (11 bin 029 aday) hedef puan olan 70 seviyesini geçmeyi başarırken, yüzde 51’i (24 bin 372 aday) 0-50 puan aralığında kaldı.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 10:23..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) 2018 yılının ilkbahar dönemine giren 102 bin 024 adaydan, yaklaşık yüzde 60’ı (59.670 aday) 0-50 puan aralığında kalmıştı.

Sonbahar dönemi sınavına giren 64 bin 321 adaydan ise yaklaşık yüzde 55’i (34.432 aday) 0-50 puan aralığında grafik çizmişti.

70 PUANINDA ARTIŞ

Bu yıl yapılan üç sınav istatistiklerine bakıldığında; 70 puanı geçen aday sayısında, sadece en son sınavda yüzde 3’lük bir artış görülüyor.

0-50 puan aralığında kalan aday sayısında ise yine son sınavda, ilk sınava oranla ortalama yüzde 9’luk bir artış var.

YDS adaylarında 60 bine yakın düşüş yaşandı

ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMASI YAPMIYORLAR

Sınava giren adayların yaklaşık yüzde 50’si, ön hazırlık çalışması yapmadan YDS’ye hazırlandığı için altyapılarında sürekli bir boşluk kalıyor ve adaylar, birçok kez sınava girmesine rağmen notlarını yükseltemiyor.

Ön hazırlık çalışması olmadan sadece sınav hazırlığı yapıldığında, istatistiklerde olumlu yönde bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

YDS adaylarında 60 bine yakın düşüş yaşandı

SINAVA KATILAN ADAY SAYISINDA DÜŞÜŞ

YDS Uzmanları Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz, "Bu yıl yapılan 3 YDS kıyaslandığında değinmemiz gereken iki önemli husus var. Birinci husus, sonbahar döneminde sınava giren adayların sayısında giderek hızlıca bir düşüş yaşanması, ikinci ve daha önemli husus ise adayların şiddetle tavsiye ettiğimiz ön hazırlık çalışmalarını yapmadan ve altyapılarını sağlamlaştırmadan doğrudan sınav hazırlığına yönelmiş olması. İyi bir genel İngilizce seviyesine sahip olmak ulusal sınavlarda başarı getiremeyebiliyor" şeklinde konuştular.

YDS adaylarında 60 bine yakın düşüş yaşandı

KONUŞMA VE DİNLEME BECERİSİ

Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz, "Adaylar sınavlara çok iyi hazırlandığında konuşma ya da dinleme becerilerinde geride kalabiliyor. İşte bu noktada sınav odaklı bir ön hazırlık çalışması gündeme geliyor. Dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin ölçülmediği YDS’ye girecek adaylar, altyapılarını oluşturma sürecinde bu becerilere odaklandıklarında maalesef vakit kaybediyor. Bu nedenle doğru bir ön hazırlık için YDS’ye hazırlanan adayların; okuma, çeviri, dil bilgisi ve kelime odaklı çalışma yapmaları, hazırlık süreci için gerekli altyapıyı oluşturmaları ve daha sonra bu sınavların hazırlığına başlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandılar.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

198
Meteorolojiden hava durumu raporu

Meteorolojiden hava durumu raporu

18
Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

Marmaris Belediyesi'nden yabancıların evlerine Noel babalı ziyaret

193
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

71
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

98
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

89
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir