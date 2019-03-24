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YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) koşarak yetişmeye çalıştı. Her zaman olduğu gibi yine geç kalanlar oldu.

İHA | 24.03.2019 - 12:06..
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YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

Bugün yapılan YDS'ye girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelmeye başladı.

Adaylar, yanlarında getirdiği araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını, kantinlerde emanete verdi, kantine gidecek süreyi göze alamayan bazı adaylar ise eşyalarını dışarıda bıraktı.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMADI

Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav yerlerinde adeta maraton yarışlarını andıran görüntüler oluştu.

Adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Bazı adaylarsa sınava geç kaldığı için salona alınmadı

15 dakika kuralının geçerli olduğu ve saat 10.00'da başlayan sınavı bir dakikayla kaçıran öğrencilerden birisi, kapı önünde polise ricada bulunmasına karşın, kapı açılmadı.

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı


"5 DAKİKA İÇİN SINAVI KAÇIRDIM"

Sınav saatiyle salona giriş saatini karıştırdığı için sınava geç kalan Enis Bedel isimli genç de uzun süre polise dil dökmesine karşın içeriye alınmadı. Bedel, "Sınava geç kaldım, çünkü eşyalarımı emanete verdim. Park yeri de sıkıntı. Geldim almadılar. İşin ilginç tarafı 10.15 sınav saati yazıyor, aşağıda da 10.00 yazıyor. Bunu o zaman neden yazıyorsunuz. Ben buna göre kendimi ayarlamıştım. 5 dakika tolerans göstermediler."dedi.

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

YDS öğrencileri, maratoncuları aratmadı

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