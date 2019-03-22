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YDS'ye gireceklere saat uyarısı

Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı'na gireceklerin, saat 10.00'dan önce sınav binalarında olması gerekiyor.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 10:37..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2019-YDS/1'in 24 Mart Pazar günü uygulanacağı hatırlatıldı.

GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulanan açıklamada, adayın sınava girebilmesi için giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurmasının, zorunlu olduğuna işaret edildi.

Bunların dışında Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartların, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartının, kimlik belgesi olarak kabul edileceği belirtildi.

YDS'ye gireceklere saat uyarısı

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