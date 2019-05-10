Yeğeni ve onun oğlunu öldüren zanlı gün yüzü görmeyecek

1 Şubat 2018'de, Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 38 yaşındaki Rüstem Kılıç, elinde av tüfeği ve bıçak ile yeğeni 36 yaşındaki Bahar Kılıç'ın evine gitti.

ÖNCE ANNEYİ YARALADI, SONRA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Kapıyı kırarak zorla içeri giren Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ı av tüfeğiyle vurarak, yaraladı. Bu sırada annesini kurtarmak isteyen 11 yaşındaki Ömer Kılıç, Rüstem Kılıç'ın bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Rüstem Kılıç, Bahar Kılıç'ın kızı E.K.'yi de (14) kolundan tutup sürükleyerek, ormana götürmeye çalıştı.

KÜÇÜK KIZI ORMANA GÖTÜRMEK İSTEDİ

E.K., Rüstem Kılıç'ın elinden kaçmayı başardı. Bahar Kılıç, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Rüstem Kılıç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rüstem Kılıç, hem jandarmaya hem de savcılığa verdiği ifadesinde, o gece bazı mekanlarda alkol aldığını, eve geldiğinde çok sayıda ağrı kesici hap içtiğini ve sonrasında içinde güçlü öldürme isteği doğduğunu söyledi. Olay anını hatırlamadığını, cinayetleri işlemesi için bir neden olmadığını belirten Kılıç, pişman olduğunu dile getirdi.

"BİLEREK, İSTEYEREK YAPMADIM"

Ordu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Rüstem Kılıç'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor istendi. Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığının yerinde ve ceza-i ehliyetinin tam olduğunu gösteren raporun ardından Kılıç, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Son savunmasında Kılıç, "Pişmanım. Tedavi görmek istiyorum. Bilerek, isteyerek yapmadım. Ben böyle bir insan değilim. Köyde kime sorsanız, benim böyle bir insan olmadığımı söyler. Ben eziyet gördüm, bana zahmet çektirdiler. Evime yol istedim, vermediler. Benim böyle bir şey yapmam için bir neden yok. Bahar Kılıç’a gönlümün düşmesi söz konusu bile olamaz." diye konuştu.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI

Savcı ise mütalaasında Rüstem Kılıç'ın olayın nedeniyle ilgili somut bilgi vermediğini belirterek, 'canavarca hisle eziyet çektirmek' ve 'cinayet işlemek'ten ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti sanık Rüstem Kılıç'a, Bahar Kılıç'ı ve Ömer Kılıç'ı öldürdüğü gerekçesiyle ayrı ayrı olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.