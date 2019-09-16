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Yeğenine cinsel istismarda bulunan amca 30 yıl ceza aldı

Kayseri'de 37 yaşındaki tır şoförü, erkek yeğenine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 16.09.2019 - 14:27..
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Kayseri'de ağabeyi O.A.'nın evinde kalan 37 yaşındaki tır şoförü K.A., 13 yaşındaki erkek yeğeni M.A.'ya cinsel istismarda bulundu.

2014 YILINDAN BU YANA İSTİSMARI SÜRDÜRDÜ

Olay, M.A.'nın geçen 25 Temmuz'da arkadaşı F.K.'ye, amcasının kendisine 2014 yılından bu yana cinsel istismarda bulunduğunu söylemesiyle ortaya çıktı. Arkadaşının durumu anlattığı çocuğun annesi C.A., oğlunun başına gelenleri duyunca polise giderek, şikayette bulundu. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan K.A., karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık K.A., kendisine iftira atıldığını ileri sürerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık K.A.'ya, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30 yıl hapis cezası verdi.

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