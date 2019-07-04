Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

ABD'de 2018 yılının mayıs ayında 11 haftalık bebeğinin kafasına sert bir cisim vurarak öldüren 23 yaşındaki baba Kwin Boes'ın davası daha yeni sonuçlandı.
40 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Kendi öz çocuğunu öldürdüğü için ilk davada 25 sene hapis cezasına çarptırılan baba, bu kez 40 yılla cezalandırıldı.
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AMCASI BEBEĞİN BABASINA YUMRUK ATTI
Mahkeme çıkışında ise Boes hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Bebeğin amcası, mahkeme çıkışı Boes'a yumruk attı ve ikili kısa bir süre itişme yaşadı. Araya giren polisler ise kavgayı hemen durdurdu.