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Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

ABD'de 11 haftalık bebeğinin kafasına sert bir cisimle vurup öldüren babanın yargı süreci sonlandı. Ölen bebeğin amcası mahkeme çıkışı bebeğin babasına saldırdı.

Haber Merkezi | 04.07.2019 - 16:42..
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ABD'de 2018 yılının mayıs ayında 11 haftalık bebeğinin kafasına sert bir cisim vurarak öldüren 23 yaşındaki baba Kwin Boes'ın davası daha yeni sonuçlandı.

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

40 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kendi öz çocuğunu öldürdüğü için ilk davada 25 sene hapis cezasına çarptırılan baba, bu kez 40 yılla cezalandırıldı.

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı VİDEO

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

AMCASI BEBEĞİN BABASINA YUMRUK ATTI

Mahkeme çıkışında ise Boes hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Bebeğin amcası, mahkeme çıkışı Boes'a yumruk attı ve ikili kısa bir süre itişme yaşadı. Araya giren polisler ise kavgayı hemen durdurdu.

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı

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