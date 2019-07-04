ABD'de 2018 yılının mayıs ayında 11 haftalık bebeğinin kafasına sert bir cisim vurarak öldüren 23 yaşındaki baba Kwin Boes'ın davası daha yeni sonuçlandı.

40 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kendi öz çocuğunu öldürdüğü için ilk davada 25 sene hapis cezasına çarptırılan baba, bu kez 40 yılla cezalandırıldı.

Yeğenini öldüren adamı, karar sonrası yumrukladı VİDEO



AMCASI BEBEĞİN BABASINA YUMRUK ATTI

Mahkeme çıkışında ise Boes hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Bebeğin amcası, mahkeme çıkışı Boes'a yumruk attı ve ikili kısa bir süre itişme yaşadı. Araya giren polisler ise kavgayı hemen durdurdu.