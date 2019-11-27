Yeğenini öldüren dayı en ağır cezayı istedi

2018 yılı temmuz ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Lefkoşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibi Fatih Karaman (38), araç içerisinde eşiyle konuştuğu sırada dayısı Yılmaz S. (53) tarafından başından vuruldu.

Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karaman hayatını kaybetti. Dayı ise cinayetten tutuklandı.

LÜKS İÇERİSİNDE YAŞAMAKLA SUÇLADI

Yılmaz S. hakkında, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Duruşmaya Yılmaz S., taraf avukatları, maktul Fatih Karaman'ın eşi Yadigar Karaman ve annesi Necla Karaman katıldı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan dayı, yeğenini lüks içerisinde yaşamakla suçlayarak, kendi mali zorluklarını anlattı.

'HAFTALIKLARIMIZI KESTİ, TEHDİT ETTİ'

Yeğeninin çocuklarını işten çıkarttığını, haftalıklarını kestiğini öne süren katil zanlısı dayı, kendisini tehdit etmeye başladığını da iddia etti. Anne Necla Karaman ve eşi Yadigar Karaman ise şikayetçi olduklarını, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞMÜEBBET VERİN"

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık, "Başkanım, bana ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verin.” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Kararı biz vereceğiz." şeklinde cevap verdi. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından katil dayının tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmaya sanığın isteği üzerine bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) katılmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.