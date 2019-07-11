Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi

55 yaşındaki Özcan Dinç, 29 yaşındaki yeğeni M.D. ile henüz nedeninin belirlenemediği bir olaydan dolayı kavga etti.
BURNUNA YUMRUK ATTI
Tartışma esnasında M.D., Özcan Dinç’in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMCASI HAYATINI KAYBETTİ
Özcan Dinç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.