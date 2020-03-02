Kayseri'den Denizli'ye otomobiliyle gelen 47 yaşındaki iş adamı Ali İşiyok, Çivril ilçesinde kaldığı otelin önünde 28 Şubat sabahı aracına bineceği sırada, sol çamurluktan sarkan kabloyu fark etmiş, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba imha uzmanlarının incelemesi sonucu çamurluğun içine el yapımı, parça tesirli bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edilmiş ve ekipler bombayı etkisiz hale getirmişti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ekipler, İşiyok'un otomobiline, bomba yerleştirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Yeğeninin otomobiline bomba yerleştiren zanlı yakalandı

KORKUTMAK İÇİN YAPMIŞ

Görüntülerdeki zanlının İşiyok'un dayısı Y.C. (72) olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi Kayseri'deki evinde gözaltına aldı. Denizli Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı Y.C'nin, ifadesinde, yeğeni Ali İşiyok'tan 2 milyon liralık alacağını tahsil edemediğini, İşiyok'u korkutmak maksadıyla bombayı yerleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Y.C, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 AY ÖNCE DE BOMBA YERLEŞTİRDİLER

Bu arada Ali İşiyok'un 2 ay önce de İstanbul'da otomobiline bomba düzeneği yerleştirildiği, İşiyok'un durumu fark edip polise bildirdiği ve bombanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.