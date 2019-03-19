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Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

60 yaşındaki kadın, YKS'ye hazırlanan yeğeninin teklifi üzerine girdiği üniversite sınavında başarı sağlayarak öğrenimini sürdürüyor.

AA | 19.03.2019 - 00:54..
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Uzun yıllar Antalya'da özel bir şirkette çalışan ve yaklaşık dört yıl önce emekli olup eşiyle Sinop'a yerleşen bir çocuk annesi Mine Batur, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli sosyal aktivitelerle ilgilendi.

Tiyatro eğitimi de alıp amatör tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Batur, geçen yıl YKS'ye hazırlanan yeğenine destek olmaya başladı.

Yeğeninin "Gel beraber sınava girelim" teklifini kabul eden Batur, onunla birlikte sınavlara hazırlandı.

MUHASEBE BÖLÜMÜNÜ KAZANDI

Batur, ders çalışmaya başladıktan sonra zaman zaman yaşadığı zorluklar nedeniyle vazgeçme noktasına gelse de yeğeninin desteğiyle yoluna devam etti.
Girdiği sınavda başarılı olan Batur, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nü kazandı.

Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu VİDEO


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Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

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