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Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasbedildi

Beyoğlu'nda bir kadın evinde yeğenleri tarafından darbedildi. Cani yeğenler kadının para ve kartlarının olduğu çantayı çaldı.

DHA | 18.12.2018 - 11:00..
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Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Muhtar Saadettin Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında Selma Aksıva (54), evde tek başına otururken kapı çaldı. Kapıdakilerin, erkek kardeşinin kızları Aylin Y., Ayliş Y. ve bir kadın arkadaşları olduğunu gören Selma Aksıva, onları içeri davet etti.

Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasbedildi

BAYILTINCAYA KADAR DÖVDÜLER

İddiaya göre içeri giren iki yeğeni ve arkadaşları, bir anda Selma Aksıva'nın üzerine saldırdı. Aksıva'yı bıçak tehdidiyle yere yatıran saldırganlar, yanlarında getirdikleri sopalarla bayıltıncaya kadar dövdüler. Yeğenleri ve yanlarındaki kadın, daha sonra, Selma Aksıva'nın, içinde 3 bin lira ve banka kartlarının bulunduğu çantasını alarak kaçtı.

Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasbedildi

YARDIM PARALARINI DA ALDILAR

Bir süre sonra kendine gelen Aksıva, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili bilgi alan polis, gaspçı yeğenleri ve arkadaşlarını yakalamak için çalışmalara başladı. Yaklaşık bir ay önce alt katında çıkan yangında, uğradığı maddi zarar nedeniyle belediye ve kaymakamlıktan aldığı yardım parasının da çantada olduğunu belirten Selma Aksıva, "Paramı çalanlar benim kendi öz yeğenim. Kapıyı çaldılar, yanlarında bir kadın daha vardı. Eve girdiler, benim üstüme saldırdılar. Çantamı aldılar. Devletten aldığım 2 bin yardım parası vardı, bin de kendi param vardı. Onları aldılar. Hepsini alıp götürdüler. Her şeyim çantamın içindeydi. Sopayla vurdular, beni divana yatırdılar. Tansiyonum vardı, bayılmışım. Çok kötü bir duruma girdim. Evi soydular, başka bazı şeyleri aldılar ama ne aldılar bilmiyorum" dedi.

Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selma Aksıva,  tedavi altına alındı.

Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasbedildi



Yeğenleri tarafından sopalarla dövülerek gasbedildi

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