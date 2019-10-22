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Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’a yakalama kararı

Televizyon yapımcısını tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Yeliz Yeşilmen'in eşi için yakalama kararı çıkartıldı

Haber Merkezi | 22.10.2019 - 15:47..
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Eşi Ali Uğur Akbaş’ın yatakta atletli haliyle kahvaltı yaparken ki fotoğrafını eşi Yeliz Yeşilmen’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması, uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.

Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’a yakalama kararı

TEHDİT ETTİ

Televizyon programı yapımcısı Bilal Özbilge’nin fotoğrafı programda yayınlaması üzerine arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddia edilen iş adamı Akbaş hakkında ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akbaş, şikayetin ardından soruşturma aşamasında telefon konuşmasını içeren ses kaydının kendisine ait olmadığını belirtti.

DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Bilal Özbilge ve her iki tarafın avukatları katılırken, sanık Uğur Akbaş katılmadı. Özbilge’nin avukatı Levent Karakoç, sanığın adreslerine tebligat çıkarıldığını fakat tebligatların iade edildiğini belirterek, savunması alınmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Uğur Akbaş hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’a yakalama kararı

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