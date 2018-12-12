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Yelli Camii 500 yıl sonra ibadete açılıyor

Muğla Beçin Antik Kenti'ndeki, bölgede son dönemde yaşanan depremlerin de etkisiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Yelli Camii, 500 yıl sonra hizmete giriyor.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:17..
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Bir dönem Menteşeoğulları Beyliği'ne de başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'nde yer alan ve bölgede son dönemlerde yaşanan depremlerin de etkisiyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Yelli Camii'nin restorasyonu tamamlandı, açılmak için gün sayıyor.

Yelli Camii 500 yıl sonra ibadete açılıyor

RESTORASYON ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Restorasyon çalışmaları devam ederken; pek çok medrese, hamam, cami, han, türbe kalıntısı bulunan antik kentten bugüne gelen yapılar arasında Bizans şapeli, Menteşeoğulları döneminden Karapaşa Medresesi, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camii, Bey Konağı, Bey Hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve medresesi ile bir türbe yer alıyor.

Yelli Camii 500 yıl sonra ibadete açılıyor

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