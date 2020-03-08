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Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti

Küçükçekmece'de taşınmak için yardıma gelen akrabalarıyla birlikte yemek yiyen 12 kişiden 10'u, salataya yanlışlıkla katılan böcek ilacından zehirlendi.

DHA | 08.03.2020 - 07:27..
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İstanbul Halkalı Halkalı Merkez Mahallesi'nde Türk Yılmaz Sokak'ta 3 katlı bir binanın 1'inci katında yaşayan ve Bartın'a taşınmak için hazırlık yapan Aysun B.'ye akrabaları yardıma gitti.

Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti

LİMON SUYU DİYE BÖCEK İLACI KATTILAR

Aysun B. ve akrabaları, işleri bittikten sonra birlikte yemek yedi. Yemekte salataya iddiaya göre, limon suyu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldı. 12 kişinin bulunduğu evde 10 kişi böcek ilacı katılan salatadan yedi.

Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti

10 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Bir süre sonra yedikleri salataya kattıkları maddenin limonsuyu değil de böcek ilacı olduğunu fark eden aile üyeleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.  Sağlık ekipleri tarafından böcek ilacından etkilenen Aysun B., kızı Tuana B., ile akrabaları Volkan K. Safiye K., Erdi G., Ferdi G., Kadir E., Hüseyin Y., Ömür Y., ve Ayten Y.,  ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Polis bir süre dairede inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Yemeğe katılan böcek ilacı, 10 kişiyi hastanelik etti

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