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Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı

Burdur'da bir doktor, epilepsi hastası bir genç kızın hayatını kaşıkla kurtardı.

İHA | 09.04.2019 - 10:25..
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Antalya’dan Burdur’a gelen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Ezgi Azel Ç., Adliye Caddesi üzerinde ilerlerken birden fenalaştı.

YEMEĞİNİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTU

Epilepsi hastası olan üniversite öğrencisi cadde kenarında getirdiği valizlerin arasında yola yığıldı. Cadde üzerinde bir lokantada akşam yemeği yiyen Edirne İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Furkan Ural, yemeğini bırakıp yerde yatan hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Burdur'da bir doktor kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı ViDEO

KAŞIKLA KURTARDI

Kriz geçiren öğrencinin ağzından kan geldiğini ve ağzının açılmadığını gören Dr. Ural, yemek yediği lokantadan getirttiği kaşıkla hastaya ilk müdahalesini yaptı. Dr. Ural, 112 ekipleri gelene kadar hastanın başından ayrılmadı. Azel Ç., olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Yemeğini bırakıp kaşıkla öğrencinin hayatını kurtardı

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