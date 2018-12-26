taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2868
Euro
6.0333
Altın
1277.46
Borsa
91002.17
Gram Altın
216.87

Yemek bulmaya çalışan tilki tellere takıldı

Bodrum'da aç kaldığı için şehre inen tilki tel çitlere takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hayvan, barınağa gönderildi.

İHA | 26.12.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi’nde yiyecek bulmak için yerleşim birimlerine inen tilki, tel çitlere sıkışınca mahsur kaldı.

VATANDAŞLAR DURUMU YETKİLİLERE BİLDİRDİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptıkları ihbar sonrası belirtilen adrese gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tilkiyi kurtardı.

Tel çitlerde kurtarılmayı bekleyen tilkiye, itfaiye ekipleri tarafından koruyucu eldivenlik giyilerek kurtarma çalışması yapıldı.

Yemek bulmaya çalışan tilki tellere takıldı

TİLKİ BARINAĞA BIRAKILDI

Tilkinin vücudundaki tüylere takılan tel çit ekipler tarafından demir kesme makası ile kesildi. İtfaiye ekiplerince tel çit kesilmesi sonrası kurtarılan tilki, karton ambalaj içine alınarak Bodrum Hayvan Bakım Barınağına teslim edildi.

Yemek bulmaya çalışan tilki tellere takıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

376
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

72
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

131
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

224
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

80
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

117
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir