Yemek bulmaya çalışan tilki tellere takıldı

1 Vali Memiş: Tahriklere kapılmayın Erzurum'da aralarında kan davası bulunan iki aile, imzalanan protokolün ardından barıştırıldı. Barış nedeniyle verilen yemeğe katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tahriklere kapılmayın" dedi.

2 Hakkari'de PKK terör örgütünün silah deposu bulundu Hakkari'nin derecik ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütlerine ait 660 kurusıkı tabanca ve 12 bin adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken konuyla ilgili araştırmalar devam ediyor.

3 Turnusol nedir Turnusol, bitkisel bazlı bir boya olup, sıvı maddelerin asidik ya da bazik olma durumunu ölçmeye yarar.

4 İHH Yemenli ailelere kış yardımı yaptı İHH tarafından Yemenli bin 150 aileye battaniye ve mont yardımı yapıldı. Vakıfça yapılan açıklamada ayrıca 10 milyon insanın acil yardıma muhtaç olduğu belirtildi.

5 Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular Beşiktaş yönetimi, ocak ayı transfer döneminde, Vagner Love, Larin, Quaresma, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin'i takımdan göndermeyi planlıyor.

6 Akciğere benzeyen yeni bir cihaz, suyu yakıta dönüştürüyor Araştırmacılar, akciğere benzeyen ve suyu yakıta dönüştüren yeni bir cihaz üretti.