Yemek yapan yaşlı kadın yangında kaldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 katlı evin zemin katında tek başına oturan, 5 çocuk annesi Elmas Aktaş, evinin mutfağında yemek yapmaya çalışırken henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye, AKS ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın sırasında evde olan ve başından yaralanan Elmas Aktaş komşuları tarafından daireden çıkarıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürüldü. Yaralı Aktaş, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elmas Aktaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

































