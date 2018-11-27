Bodrum’da bir işletmenin yanında bulunan dev palmiye ağacı restoranda bulunan vatandaşların üzerine devrildi. Neye uğradıklarını şaşıran vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yemek yerken üzerlerine palmiye ağacı devrildi VİDEO
ÜZERLERİNE DEVRİLDİ
Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki yaklaşık 80 yıllık palmiye ağacı, etkili olan sağanak yağış ve hafif rüzgarla birlikte kırıldı. Palmiye ağacı önce bölgedeki köfteci dükkanının çatısına, ardından da ön cephesine devrildi. O esnada işletme önünde bulunan müşteriler tente sayesinde ağacın altında kalmaktan kurtuldu.
Devrilen ağaç ise belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.