Yemekler iyi çıkmıyor diye hapishanede isyan çıktı

Ukrayna'da yetkililer, Odesa şehrinde bir hapishanede çıkan isyanda yaklaşık 500 mahkumun cezaevinin içinde barikat kurduğunu, cezaevinin merkezinde bir arabanın ateşe verildiğini söyledi.

KAÇAMADILAR

Yetkililer, çatışmada dört cezaevi personelinin yaralandığını bildirdi. Bazı raporlarda, bazı mahkumların cezaevinden kaçmayı başardıkları iddia edildi ancak bu iddialar daha sonra reddedildi.

Ukrayna'da hapishanede isyan İZLE

DÜŞÜK GIDA KALİTESİNİ PROTESTO ETTİLER

Mahkumların hapishanedeki düşük gıda kalitesini protesto ettiği düşünülüyor. Polis ve özel kuvvetler olay yerine gönderildi.