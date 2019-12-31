İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile yemekhane hizmetlerinden kahvaltı öğününün kaldırılacağını duyurmuş, karar öğrenciler tarafından soyal medya üzerinden tepkiyle karşılanmıştı.
Bugün İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri duruma tepki göstererek eylem yaptı.
Yemekleri tek öğüne düşen öğrenciler: Müşteri değiliz ViDEO
"MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ"
Yemeklerin tek öğüne indirilmesine karşı öğrenciler Merkez Kampüs yemekhanesinde dakikalarca ses çıkarma eylemi yaptıktan sonra " Müşteri değil öğrenciyiz" diye bağırdılar.