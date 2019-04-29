Yemen’de insanlık ölüyor

Yemen’de yaşanan insani kriz gerçekten içler acısı... Biliyorsunuz Yemen’de yüzyılın en büyük insanlık dramı yaşanıyor.

Her on dakikada bir çocuğun açlıkta ve açlığa bağlı sebeplerden hayatını kaybettiği, Dünya Gıda Örgütü ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre 5 yaş altında 85 bin çocuğun açlıktan öldüğü bir insanlık dramından bahsediyoruz.

İNSANLIK KRİZİ

Yemen’de yaşanan insani krizi anlatmak için sayısal veriler kullanıyoruz ancak burada geçirdiğimiz 7 günde anladık ki Yemen’de yaşanan dram ve kıtlığın ulaştığı boyutları anlamakta rakamların yetersiz kalmakta.

Burada yaşanan kıtlık ve sefalet rakamlar üzerinden konuşulmaya başlandığında durumun aciliyeti ve Yemenli annelerin çaresizliği, açlıktan bebeklerin ölümü ve hayatını açlık ya da salgın hastalıklar arasında mücadele ile geçiren çocukların acılarını istatistiklere mahkum etmiş oluyoruz.

YARDIM GÖTÜRÜLDÜ

Sayıları değil insan hayatını değiştirmek için, Yemen’de 6 il, kırsal bölgeler ve mülteci kamplarında 1500 adet gıda paketi ki bu paketler 1 aileye 1 ay yetecek şekilde oluşturuldu.

200 adet bebek maması ve devam sütü, 500 adet hijyen paketi, 716 ton temiz içme suyu, yapımı devam eden 1 adet su kuyusu ve Adak, Akika, Şükür kurbanlarını bölgeye ulaştırdık ve halen gelmekte olan bağışları ulaştırmaktayız.

Yemen Yardım bekliyor...

ÇARESİZLİĞİ ÖZETLEYEN 7 GÜN

Yemen’de yaşanan acılar, ölümler ve çaresizliğin bir özeti gibiydi yaşadığımız 7 gün. Mülteci kamplarında, girdiğimiz bazı çadırlarda yemek aramaya gitmiş ve bebeğini yalnız bırakmış annenin acılarını yüreğimizde hissettik.

Bizleri derinden etkileyen bir başka olay ise ziyaretine gittiğimiz bir okuldaki lise öğrencisi kız çocuğunun ağlayarak şuan burada tarihi bir olay yaşıyoruz.

YARDIMA DAVET

Tarihimiz boyunca yardım kültürüne büyük önem gösteren halkımız, bugün de mazlum ve mağdurlara elini sevgi ile uzatıp insanlığın umudu olmaya devam ediyor.

Yedibaşak Yemen'e umut oldu. Derneğimiz 3 kıta 15 bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor ve “Uzat elini Yemen Ölüyor” sloganı ile Yemen’de bebekler açlıktan ölmesin diye hayırsever halkımızı yardıma çağırıyoruz.

Mübarek 3 aylar ve Ramazan ayında iyilik ve emanetlerinizi mazlum ve mağdurlara ulaştırmaya devam ediyoruz.

Sonuç olarak insani yardım kuruluşu olan derneğimizin amacı Yemen’de yaşananlara seyirci kalmamak ve olabildiğince fazla kişiye yardım ulaştırabilmek, elbette bunun için hayırseverlerin iyilik ve emanetlerini, Yemenli mazlum ve mağdurlara ulaştırıyoruz.

Hayırsever halkımız www.yedibasak.org ile Yemen’e acil yardım kısmı ve web sitemizdeki kısmında yer alan banka hesap numaralarına bağışlarını havale yaparak Yemenli bebeklerin açlıktan ölmesini önleyebilirler..