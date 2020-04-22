taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.989
Euro
7.5924
Altın
1708.71
Borsa
98782.93
Gram Altın
382.709
Bitcoin
49331.03

Yemen'de yaşanan sel felaketi 8 can aldı

Geçici başkent Aden'de, etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi sırasında sulara kapılan insanların görüntüleri kameralara yansıdı.

AA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Yemen'de yaşanan sel felaketi 8 can aldı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir süredir etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketi 5'i çocuk 8 kişinin ölümüne, ilk belirlemelere göre 66 evin de kısmen ya da tamamen yıkılmasına neden oldu.

Yemen hükümeti tarafından afet bölgesi ilan edilen Aden kenti sakinleri, şehirdeki birçok caddenin hala sular altında olduğunu belirtiyor.

EVLER SULAR ALTINDA, ELEKTRİK YOK

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Krater bölgesindeki evlerin bir kısmı sular altında kaldı, dünden bu yana bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Gıda ihtiyacının had safhada olduğu kentte, yardım faaliyetlerinin henüz gerçekleştirilmediği belirtiliyor.

Öte yandan, sel felaketi sırasında azgın sulara kapılan insanların görüntüleri amatör kameralara yansırken, görüntüler felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

Yemen'de yaşanan sel felaketi 8 can aldı ViDEO

Yemen'de yaşanan sel felaketi 8 can aldı

İlginizi Çekebilir
Fransızlar, koronavirüs sonrası daha az yıkanıyor
Fransa'da yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar ve erkekler arasında duş alma oranında düşüş gözlendi.
Trump'tan, İran savaş gemilerini vurma emri
ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasına, İran savaş gemileri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirdi.
ABD'den koronavirüste ikinci dalga sert olabilir uyarısı
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, gelecek kış ikinci koronavirüs dalgasının grip sezonuna denk gelmesiyle ABD'ye daha ağır etki edeceği uyarısı yaptı.
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 391 oldu
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 94 artarak, 5 bin 391'e yükseldi. Vaka sayısı 85 bin 996'ya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
201
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
208
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
156
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
Türkiye'nin gönderdiği sağlık ekipmanları İngiltere'de
493
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
Yasak öncesi Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun kuyruklar
122
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili tarih verdi
71
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
Burak Özçivit, Fahriye ve kardeşi arasında kaldı
130
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir