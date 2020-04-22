Yemen'de yaşanan sel felaketi 8 can aldı

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir süredir etkili olan yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketi 5'i çocuk 8 kişinin ölümüne, ilk belirlemelere göre 66 evin de kısmen ya da tamamen yıkılmasına neden oldu.

Yemen hükümeti tarafından afet bölgesi ilan edilen Aden kenti sakinleri, şehirdeki birçok caddenin hala sular altında olduğunu belirtiyor.

EVLER SULAR ALTINDA, ELEKTRİK YOK

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'in Krater bölgesindeki evlerin bir kısmı sular altında kaldı, dünden bu yana bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor.

Gıda ihtiyacının had safhada olduğu kentte, yardım faaliyetlerinin henüz gerçekleştirilmediği belirtiliyor.

Öte yandan, sel felaketi sırasında azgın sulara kapılan insanların görüntüleri amatör kameralara yansırken, görüntüler felaketin boyutlarını da gözler önüne seriyor.

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