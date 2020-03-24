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Yemen'de yolcu otobüsü yandı: 3 ölü 7 yaralı

Yemen'de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İHA | 24.03.2020 - 00:04..
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Yemen’in güneyinde bulunan Abyan şehrinde özel bir firmaya ait olan yolcu otobüsünde nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede tüm otobüsü alev topuna çevirdi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kara Taşımacılığı İşleri Genel Kurulu Başkanı Sanad Theban yaptığı açıklamada, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise ağır şekilde yaralandığını aktardı.

İÇ SAVAŞTAN DOLAYI YOLLAR AĞIR HASARLI

Theban, yangının neden çıktığını araştırdıklarını belirtirken, fren plakalarından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Theban, açıklamasında iç savaştan dolayı Abyan şehrine giden yolların onarılamadığını ve ağır hasarlı olduğunu, bunun otobüs firmaları için büyük problem olduğunu açıkladı.

Yemen'de yolcu otobüsü yandı: 3 ölü 7 yaralı

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