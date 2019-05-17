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Yemen'deki saldırılarda sivil can kayıpları sorgulanıyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında "sivil can kayıplarının yaşanmış olması ihtimalinin" soruşturulduğunu belirtti.

AA | 17.05.2019 - 08:20..
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asd

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında "sivil can kayıplarının yaşanmış olması ihtimalinin" soruşturulduğunu belirtti.

SİVİL KAYIPLARI İHTİMALİ

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF), dünkü hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmasının ardından koalisyon sözcüsü Türki el-Maliki, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, koalisyon güçlerinin Husilere yönelik saldırılarında sivil can kayıpları yaşanmış olması ihtimalinin soruşturulduğu kaydedildi. Maliki, söz konusu hava saldırılarını gerçekleştirenlerin, sivil kayıpların olmuş olabileceği ihtimaliyle ilgili izahatta bulunduğunu ve olayla ilgili tüm belgelerin, değerlendirilmek ve sonucu açıklanmak üzere ortak ekibe iletildiğini ifade etti.

4 KİŞİ ÖDÜ 52 KİŞİ YARALANDI

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), koalisyon güçlerinin dün Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı sözcüsü Yusuf el-Hadiri ise konutların hedef alındığı söz konusu saldırılarda 4 sivilin öldüğünü, 52 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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