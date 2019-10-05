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Yemen'in Sokotra Adası'na darbe girişimi

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi.

AA | 05.10.2019 - 08:22..
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Sokotra askeri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla polis merkezine baskın düzenledi ve merkezi kontrol altına aldı.

Baskın, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Sokotra Emniyet Müdürlüğüne yeni bir ismi atamasının ertesi günü gerçekleşti.

KENT, HÜKÜMET GÜÇLERİNİN KONTROLÜNDE

Sokotra'da ismini vermek istemeyen hükümet yetkilisi, söz konusu silahlı grupların baskın düzenlediği polis merkezi haricinde kentteki tüm noktaların kontrolünün tamamen hükümet güçlerinin elinde olduğunu belirterek, BAE destekli silahlı gruplara, polis merkezinden geri çekilmeleri çağrısında bulundu.

Yemen'in Sokotra Adası'na darbe girişimi

ELEKTRİK KESİK, İNTERNET YOK

Adadaki bir güvenlik kaynağından aktarılan bilgiye göre, Sokotra Valisi Remzi Mahrus, adanın merkezi Hadibu kentinde güvenlik operasyonlarının sevk ve idaresi için kendi başkanlığında bir operasyonlar odası oluşturdu. Kentte elektriğin kesik olduğu, internet erişimin olmadığı belirtildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhtar el-Rahabi, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, güvenlik güçleri ve yerel güçlerin Sokotra adasında bir darbe girişimini başarısızlığa uğrattığını söyledi.

Rahabi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen silahlı milis güçlerinin isyana kalkıştıklarını ve adadaki güvenlik merkezlerini ele geçirmeye çalıştıklarını ancak kalkışmanın başarısızlıkla sonuçlandığını Güney Geçiş Konseyi adadaki liderlerinin adanın başkentinden kaçmak zorunda kaldıklarını duyurdu.

Sokotra adasında hakim gücün hükümet olduğunun altını çizen Rahabi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bazı paralı askerlerle birlikte eski emniyet müdürünün, yönettiği darbe girişimiyle, vilayetteki bazı devlet kurumlarını ele geçirmeye çalıştığına dikkati çekti.

Güney Geçiş Konseyi ve arkalarındaki güç Birleşik Arap Emirlikleri'nden, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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