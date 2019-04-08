Yemenli aileler kendi ayakları üzerinde durabilecek

İnsani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’de faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, hayırseverlerin desteklerini mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, Yemenli 27 aileye meslek edindirdi.

ZOR DURUMDA YAŞAYAN AİLELER FAYDALANDI

Kalkındırma Projeleri kapsamında yapılan yardımlardan Sana, Taiz ve İbb şehirlerinde zor durumda yaşayan aileler faydalandı. Meslek edindirilen ailelere ayrıca mesleklerini icra edebilecekleri işletme mekanları da tahsis edildi.

İşte o yardımların şehri ve meslek grupları:

-Taiz’de 9 aileye kafeterya, bakkal, bijüteri, solar sistemli dikiş-nakış ve oto yıkama

-Sana’da 9 aileye buz satışı, bijüteri, bakkal, solar sistemli dikiş-nakış, bitki ekimi, manav

-İbb’de 9 aileye hayvancılık, bal üretimi, sağmal inek ve berberlik.

TÜRKİYE'DEN YEMEN'E HAYAT SUYU

İHH, geçtiğimiz haftalarda da hayırseverlerin destekleriyle krizin devam ettiği Yemen’de bin tankerlik su dağıtımı gerçekleştirerek binlerce ailenin temiz içme suyu ihtiyacını karşılamıştı.

YARDIM ULAŞTIRMAK İÇİN

Yemen halkına yardımda bulunmak isteyen hayırseverler, tüm operatörlerden YEMEN yazıp 3072’ye kısa mesaj göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH’nın banka hesap numaralarına bağış yaparken açıklama kısmına YEMEN yazarak yardım edebiliyor.