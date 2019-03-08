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Yemenliler susuz kaldı, salgın hastalıklar baş gösterdi

Yemen'de süren iç savaş, ülke halkını susuzlukla sınıyor. Bölgede salgın hastalıklar kol gezerken, birkaç zengin Yemenli sayesinde temiz su dağıtımı yapılabiliyor.

İHA | 08.03.2019 - 11:57..
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Orta Doğu'nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen'de, yaklaşık dört yıldır süren iç savaş nedeniyle, ne gıda ne de suya ulaşılamıyor. Yaşam şartları Yemenlileri fazlasıyla zorluyor.

Yemenliler susuz kaldı, salgın hastalıklar baş gösterdi

SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELE

Birleşmiş Milletler, Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle 18 milyondan fazla insanın, temiz suya erişmekte güçlük çektiğini belirtti. Milyonlarca Yemenli, sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani krizin yaşandığı ülkede temiz suya erişimin olmaması, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik ve yetersiz beslenmenin sebep olduğu salgın hastalıklarla da mücadele ediyor.

Yemenliler susuz kaldı, salgın hastalıklar baş gösterdi

ZENGİN YEMENLİLER YARDIM EDİYOR

Bölgede zenginlerin yaptığı yardımlarla temiz suya ulaşabilen Yemenlilere, Sana'nın kuzeyinde temiz su dağıtıldı. Savaş sebebiyle altyapının tahrip olduğunu ve temiz suya ulaşamadıklarını belirten Yahya Al-Kudaymı, “Zengin aileler temiz su bağışlıyor. Bazı uluslararası yardım kuruluşları tanklarla su sağladı. Ancak su dağıtmaya devam etmediler.” ifadelerini kullandı.

Yemenliler susuz kaldı, salgın hastalıklar baş gösterdi

Yemenliler susuz kaldı, salgın hastalıklar baş gösterdi

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