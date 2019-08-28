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Yengesine baltayla saldıran zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta 50 yaşındaki yengesine baltayla saldıran zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan kadının tedavisi ise evinde sürüyor.

İHA | 28.08.2019 - 10:54..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Gökçetabaklar köyünde yaşayan 50 yaşındaki 3 çocuk annesi Leyla Köse, 21 Ağustos günü kayınbiraderi S.O.K.'nin baltalı saldırısına uğradı.

Kanlar içerisinde kalan talihsiz kadının imdadına eşi Turgut Köse yetişti.

Yengesine baltayla saldıran zanlı tutuklandı

AKRABALARININ YANINDA KALIYOR

Tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Köse, savcılığın talimatının ardından serbest bırakılan kayınbiraderinden korktuğu için akrabalarının yanında tedavisini sürdürüyor.

Yengesine baltayla saldıran zanlı tutuklandı

"YETER ARTIK"

Kayınbiraderi S.O.K.'nin 30 yıldır kendisini tehdit ettiğini ve saldırdığını iddia eden Leyla Köse, kolundaki derin yara izleri ve vücudundaki kırıklar sebebiyle zor günler geçiriyor. Köse, "Yeter artık. Gözümün önünden hayatım film şeridi gibi geçiyor. Öldüm, dirildim. Ölümle yaşam arasında o kadar ince çizgi var ki. Artık bitsin. Kadına kimse el kaldırmasın. Çocuklara, hayvanlara ve kadınlara kimse dokunmasın. Türkiye'de geçim zor ama yaşam hakkı daha zor. Kadınların yaşam hakkı yok mu? Ben nerede yaşıyorum? Hukuk devleti var. Hakimi var, savcısı var. Kimsenin kimsenin canını alma hakkı yok. Kadın da olsa erkek de olsa kimsenin kimseye şiddet uygulamaya hakkı yok." dedi.

Yengesine baltayla saldıran zanlı tutuklandı

TUTUKLANDI

Kamuoyunda çıkan haberlerin ardından S.O.K., Çaycuma Cumhuriyet Savcılığının talimatının ardından gözaltına alındı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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