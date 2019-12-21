Yengesine cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Seymen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki M.İ., ağabeyinin boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 40 yaşındaki G.B.’nin evine gitti.
Burada yengesine cinsel tacizde bulunan M.İ., kadının çığlıklar atması üzerine evden kaçtı.
CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
G.B.’nin jandarmaya giderek şikayette bulunması üzerine M.İ., evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.