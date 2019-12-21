Yengesine cinsel istismarda bulunan sapık tutuklandı

Faytonculardan tehdit gibi açıklama

Noterde cezası gözükmeyen bu nedenle arabasının tankı ruhsata işlenemeyen vatandaş, 978 TL ceza ödedi.

Samsunlu vatandaş, ceza yazması için polis aradı

Galatasaray, Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'la 7.5 milyon TL karşılığında en sıkıştı.

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Doktor kızını öldüren cani babaya müebbet istemi

Balıkesir'de aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızını otomobiline çarptıktan sonra 20 el ateş ederek öldüren baba için ağırlaştırılmış müebbet istendi.