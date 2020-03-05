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Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı

Beyoğlu’nda bir sürücü sabah satın aldığı lüks otomobil ile önce park halinde bekleyen otomobile ardından da 3 milyon liralık ultra lüks cipe çarptı.

İHA | 05.03.2020 - 11:37..
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Beyoğlu Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sabah saatlerinde lüks bir otomobil satın alan sürücü, cadde üzerinde ilerlediği esnada virajı alamayarak kontrolü kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil önce, cep telefonuyla konuşmak için sağa park eden sürücünün otomobiline, ardından da karşı şeritten gelen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki lüks cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı


ARACINA ÇARPAN ARKADAŞI ÇIKTI

Cip sürücüsü Libyalı iş adamı Mustafa Ali Mustafi kazayı yara almadan atlattı. Aracına çarpan otomobilin içindeki yaralının arkadaşını olduğunu görünce ise büyük şok yaşadı.

Kazada başını cama çarpan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı


Kaza nedeniyle yoğunluğun oluştuğu cadde trafiği, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü. Cip sürücüsü Mustafi’nin zaman zaman ticaret için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı

Yeni aldığı araçla lüks cipe çarptı


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