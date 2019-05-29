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Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı

Meclis'te CHP, İyi Parti ve MHP'nin itirazları sonrası yeni askerlik sistemi, bayram tatili sonrasına kaldı.

AA | 29.05.2019 - 10:19..
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Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı

AK Parti ve muhalefet grup başkanvekilleri, kışladaki yaklaşık 130 bin asker ile ailelerinin "çifte bayram" yapmak için beklediği askerlikle ilgili yasa teklifi için Meclis'te bir araya geldi.

CHP VE İYİ PARTİ: BEKA SORUNU OLUR

Ancak CHP ve İyi Parti, bu sistemin Meclis'ten geçmesi halinde bir anda 130 bin askerin terhis olmasının, beka sorunu yaratabileceğini belirtti.

MHP: TRAFİK SORUNU OLUR

MHP de bu sistemin bayramdan önce geçmesiyle, ülke genelinde trafik sorunu yaşanabileceğini söyledi.

SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

Bu 3 partinin itirazları sonrası meselenin daha derinlemesine tartışılabilmesi için yasanın, bayram sonrası geçirilmesine karar verildi. Bayram sonrası milletvekillerinin gündeminde, İstanbul seçimi olacak. Bu durum da yasanın 23 Haziran sonrasına kalmasına neden olabilir.

Yeni askerlik sistemi bayram sonrasına kaldı

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