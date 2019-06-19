Yeni askerlik sisteminin oylaması 25 Haziran'da

Binlerce askerin tezkere için gözü kulağı, TBMM'den gelecek haberdeydi.
Meclis'te bu hafta oylanması beklenen yeni askerlik sistemi, bu hafta oylanmayacak.
İSTANBUL SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU
Teklifin, hafta sonu yasalaşması bekleniyordu. AK Parti Grup Başkanvekili ve muhalefet grup başkanvekilleri yaptıkları görüşmeyle, son oylamanın salı gününe bırakılmasına karar verdi.
İstanbul seçiminden dolayı vekillerin Meclis'te olmaması nedeniyle;
Askeralma Kanunu'nun tümünün oylanması, gelecek hafta salı gününe kaldı.