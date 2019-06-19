Yeni askerlik sisteminin oylaması 25 Haziran'da

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Ege’den ikinci kitap: Asil Dede’nin Düğünü

90’larda renkli şarkılarından tanıdığımız, iki yıl önce çıkardığı ilk romanı “İsyan” ile edebiyat dünyasından da tam not alan Ege, ikinci kitabı Asil Dede’nin Düğünü ile karşımızda…