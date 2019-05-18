Yeni askerlik sistemi hafta başında Meclis'te

Yeni askerlik sistemi ile bazı sorunların kökten çözümü hedefleniyor. Yeni sistemde zorunlu askerlik süresi 6 aya düşürülürken, isteyen herkes bedelli askerlikten faydalanacak. Ancak bunun belli şartlara bağlanması planlanıyor.

Yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı.

NELER DEĞİŞECEK

Hafta başında TBMM gündemine getirilmesi beklenen ve hızla TBMM’den geçirilebilmesi için muhalefetin desteğinin isteneceği düzenlemeler şöyle:

Lise ve üniversite mezunları için 6 ay ve 12 ay olarak uygulanan askerlik sistemine son verilecek.

Eğitim durumu ayrımı yapılmadan askerlik hizmetini yapmakla yükümlü her Türk vatandaşı, 6 ay askerlik yapacak.

İSTEYEN MAAŞLI DEVAM EDEBİLİYOR

6 aylık askerliğin tamamlanmasının ardından isteyenler, askerlik hizmetine devam edebilecek. Bu kapsamda yer alanlara asgari ücret tutarında maaş ödenecek.

Bir aylık temel eğitim koşuluyla bedelli askerlik sürekli hale getirilecek.

TECİL SINIRI

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, bedelli askerlik için eğitim durumlarına göre yükümlülerin tecil süreleri dikkate alınacak. Tecil süreleri, lise eğitimi için 22, meslek liseleri için 25, meslek yüksekokulları ve lisans eğitimi için 28, lisanüstü eğitim için 32, doktora ve tıp eğitimi için 35, sporcular için 35 yaşa kadar olabilecek.

Eğitim durumlarına göre bu süreleri aşan kişiler, bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayacak. Tecil sürelerinin bitiminde askerlik hizmetine başlamayarak ‘bakaya’ kalanlar ya da asker kaçağı konumuna düşenler, bedelli askerlik kapsamı dışında tutulacak.

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