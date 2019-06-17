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Yeni askerlik sistemi önümüzdeki cuma Meclis'ten geçecek

Eğer görüşmelerde uzama olmazsa 29 Haziran günü yeni sistem Meclis'ten geçmiş olacak.

AA | 17.06.2019 - 15:25..
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Yeni askerlik sistemi ile ilgili Meclis'teki çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaştı.

"SAVUNMA BAKANI MUHALEFETLE GÖRÜŞTÜ"

Mehmet Muş, "Önümüzdeki salıdan itibaren askerlik kanunun görüşülmesine TBMM'de devam edeceğiz. Muhalefeti biliyorsunuz, geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı teknik konularda bilgilendirmek maksadıyla görüşme gerçekleştirdi.

TAVSİYELERİ DEĞERLENDİRDİK

Şu an geldiğimiz noktada bu hafta diğer parti gruplarından gelen bazı öneriler ve tavsiler vardı. Onları da değerlendirdik.

TAKDİR VEKİLLERİN

TBMM'nin kabul etmesi halinde cuma günü bu teklif geçecek. Yani takdir Genel Kurul'daki kıymetli milletvekillerinin." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sistemi önümüzdeki cuma Meclis'ten geçecek

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