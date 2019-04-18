taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.81415
Euro
6.5588
Altın
1273.415
Borsa
97179.67
Gram Altın
238.505

Yeni askerlik sistemi

TSK yeni dönemde önemli değişiklikler yaşayacak. Özellikle askere gidecek olanların videomuza ayıracağı birkaç dakika çok faydalı olacak.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 10:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mert ARMAĞAN / [email protected]

Yeni askerlik sistemiyle bazı sorunların tümden çözülmesi planlanıyor. Bunların başında bedelli askerlik meselesi geliyor. Yeni sistemde bedelli kalıcı hale geldi.

Yeni askerlik sistemi - YouTube'dan İZLE

BEDELLİDE YAŞ SINIRI KALKACAK

Ayrıca askerlik çağına gelmiş her yaştan insan bedelli askerlikten faydalanabiliyor.

Değişiklikler sadece bedelli ile sınırlı değil. TSK bir uzman çavuşun astsubay, bir astsubayın subay olabileceği bir döneme girecek.

YEDEK ASTSUBAY DÖNEMİ

Ayrıca artık yedek astsubaylık dönemi var. 2 aylık temel eğitimin ardından 10 ay boyunca maaşlı bir şekilde askerlik yapmak münkü.

VİDEOMUZU İZLEYİN

Bu ve diğer tüm gelişmeleri youtube videomuzda sizler için anlattık. Yalnız birkaç dakikanızı ayırarak yeni sistem hakkında önemli bilgilere sahibi olmanız mümkün.

Yeni askerlik sisteminin detayları VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

Abdullah Gül: Ben rota değiştirmedim

416
Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

Ekrem İmamoğlu'nun 250 bin liralık saati

986
Buket Aydın'ın mazbata haberi

Buket Aydın'ın mazbata haberi

240
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun Rusya izlenimleri

77
Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

Erdoğan açıkladı: Suriyelilere yardımlar devam edecek

1480
Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

Yunanistan'da Almanya'dan savaş tazminatı önergesine onay

92
Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

Bülent Arınç'ın seçim değerlendirmesi

277
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir