Mert ARMAĞAN / [email protected]
Yeni askerlik sistemiyle bazı sorunların tümden çözülmesi planlanıyor. Bunların başında bedelli askerlik meselesi geliyor. Yeni sistemde bedelli kalıcı hale geldi.
Yeni askerlik sistemi - YouTube'dan İZLE
BEDELLİDE YAŞ SINIRI KALKACAK
Ayrıca askerlik çağına gelmiş her yaştan insan bedelli askerlikten faydalanabiliyor.
Değişiklikler sadece bedelli ile sınırlı değil. TSK bir uzman çavuşun astsubay, bir astsubayın subay olabileceği bir döneme girecek.
YEDEK ASTSUBAY DÖNEMİ
Ayrıca artık yedek astsubaylık dönemi var. 2 aylık temel eğitimin ardından 10 ay boyunca maaşlı bir şekilde askerlik yapmak münkü.
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Bu ve diğer tüm gelişmeleri youtube videomuzda sizler için anlattık. Yalnız birkaç dakikanızı ayırarak yeni sistem hakkında önemli bilgilere sahibi olmanız mümkün.