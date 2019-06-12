Yeni askerlik sisteminde CHP'nin itirazı

Dün TBMM Genel Kurulu'nda, Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler gerçekleştirildi.

Milletvekilleri Askeralma Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde söz alarak görüşlerini açıkladı.

"BEKA SORUNU OLUR"

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 12 ay zorunlu olarak yapıldığında dahi karşılanamayan erbaş ve er mevcudunun, askerliğin altı aya düşmesiyle birlikte zafiyet yaratacağını ve beka sorununun ortaya çıkacağını öne sürdü.

"SİSTEM BİRBİRİYLE ÇATIŞIYOR"

Çelebi, "kısa dönem" ve "uzun dönem" askerlerin bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Terörle mücadele harekatında görev yapan komando kollarında, keşif ve hudut mangalarında, zırhlı ve tekerlekli araç sürücüleri, mürettebatla kullanılan silahlarda yani top, obüs, havan, zırhlı araçlarda, yeni nesil tekerlekli araçlarda, silah üstünde ve personel teçhizatında biz kısa dönem erlere görev vermiyoruz. Yeni yasa ne diyor? 'Şimdi bunlara görev verelim.' Yani sistem birbiriyle çatışıyor."





"21 GÜNLÜK SÜREDE GEREKSİZ MASRAF"

Bir aylık zorunlu askerliğin kaldırılmasını isteyen Çelebi, "Bunun yerine alternatif olarak afetlerde sivil savunma görevi verebiliriz. Hepsi bulundukları illerde bu eğitimleri alırlar. Afet anında haberleşme, ulaşım, trafiğin düzenlenmesi, arama kurtarma, sıhhi ilk yardım, hasta ve yaralı tahliyesi, yangın söndürme, emniyet, asayiş, yedirme, giydirme, ısıtma, aydınlatma, çadır kurma, bunlar hep bize lazım. Eğer 21 günlük eğitimi kaldırırsak ne oluyor? Gereksiz israf, masraf ve iş yükünü kaldırmış oluyoruz. Orada 5 bin lira harcıyoruz biz. Onu alalım, savunma harcamalarına gönderelim." değerlendirmesini yaptı.