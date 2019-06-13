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Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Meclis'te yaşanan tartışma bir belirsizlik ortamı doğursa da Cumhurbaşkanı Erdoğan yükümlülerin yarısının terhis edileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 13.06.2019 - 07:22..
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Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçmesiyle erken terhislerin gündeme geleceğini açıkladı.

"YÜKÜMLÜLER GERİ HİZMETLERDE DEĞERLENDİRİLİYOR"

Bu konuda diğer partilerin eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, herhangi bir zafiyet yaşanmayacağını savunarak, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er, erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz, muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir. Yükümlüler daha çok kıta görevlerinde, geri hizmetlerde değerlendiriliyor. Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak. Kalanları görevlerine devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sisteminde terhis tartışması

MHP ENDİŞELİ

MHP ise terhislerle ilgili olarak kaygılı. Yeni kanunla mevcut yükümlü sayısının terhislerle birlikte yarı yarıya düşecek olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda endişelerini sıraladı.

MHP, özellikle komando birlikleri ile sınır birliklerinde zafiyet oluşacağını düşünüyor. Bunun için tedbir alınması gerektiği dile getirildi.

"PARAYA ENDEKSLİ VATAN GÖREVİ"

MHP'nin yeni sisteme dair bir diğer eleştirisi de "vatan görevinin paraya endekslenmesi"

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