Özellikle doların yükselmesiyle başta fotoğraf makineleri olmak üzere birçok elektronik ürünün fiyatı oldukça yükseldi. Belki DSLR fotoğraf makinesi almak için pek iyi bir zaman değil, ancak fotoğrafçılığa meraklıysanız ve yeni başlamak istiyorsanız, sizlerle paylaşacağımız 5 giriş seviyesi makineyi incelemenizde fayda var.

İşte yeni başlayanlar için en iyi 5 DSLR fotoğraf makinesi:

1. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN GENEL OLARAK EN İYİSİ: CANON EOS 800D

Canon EOS 800D, giriş seviyesi fotoğraf makineleri arasında oldukça üst seviyede. Dokunmatik ekran arayüzü ve kolay anlaşılır ayarlar menüsüyle giriş seviyesine hitap eten makine, 45 otomatik netleme noktasıyla hareketli sahneleri kolay ve hızlı bir şekilde yakalamanızı sağlıyor.

Görüntü İşlemcisi: DIGIC 7

Sensör Tipi: CMOS

Etkin Piksel: 24 MP

Azami Çözünürlük: 6000x4000

Görüntü Oranı: 3:2

Sensör Formatı: APS-C

Sensör Boyutu (Gen): 22.3 mm

Sensör Boyutu (Uz): 14.9 mm

En Düşük ISO: 100

En Yüksek ISO: 25600

Genişletilmiş ISO (Yüksek): 51200

AF Noktası: 49 adet

Çapraz Tip AF Noktası: 45 adet

Sürekli Çekim: 6 kare/sn

2. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EN İYİ NİKON DLSR MAKİNE: NİKON D5600

Nikon D5600, Nikon'un kendinizi amatör hissetmeyeceğiniz güçlü fotoğraf makinelerinden bir tanesi. Yeni başlayanlar için oldukça kullanışlı olan D5600, mükemmel fotoğraflar çekebileceğiniz 24 megapiksel APS-C sensörü ile birlikte geliyor.

Görüntü İşlemcisi: EXPEED 4

Sensör Tipi: CMOS

Etkin Piksel: 24 MP

Azami Çözünürlük: 6000x4000

Görüntü Oranı: 3:2

Sensör Formatı: APS-C

Sensör Boyutu (Gen): 23.5 mm

Sensör Boyutu (Uz): 15.6 mm

En Düşük ISO: 100

En Yüksek ISO: 25600

AF Noktası: 39 adet

Çapraz Tip AF Noktası: 9 adet

Sürekli Çekim: 5 kare/sn

3. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EN İYİ KOMPAKT DSLR: CANON EOS 250D

Canon'un en hafif DSLR fotoğraf makinesi olarak adlandırılan EOS 250D, oldukça kompakt bir yapıya sahip. 24 megapiksel APS-C görüntü sensörü ve Digic 8 görüntü işlemcisi ile dikkat çeken makine, diğer rakiplerine kıyasla daha uzun pil ömrüne sahip.

Görüntü İşlemcisi: DIGIC 8

Sensör Tipi: CMOS

Etkin Piksel: 24 MP

Azami Çözünürlük: 6000x4000

Görüntü Oranı: 3:2

Sensör Formatı: APS-C

Sensör Boyutu (Gen): 22.3 mm

Sensör Boyutu (Uz): 14.9 mm

En Düşük ISO: 100

En Yüksek ISO: 25600

Genişletilmiş ISO (Yüksek): 51200

Sürekli Çekim: 5 kare/sn



4. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EN İYİ FULL FRAME (TAM KARE) DSLR: NİKON D750

Nikon D750, Nikon'un giriş seviyesi bir full frame makinesi olmasa da özellikle fiyatı ve yaşı nedeniyle D610 modelinden biraz daha geri planda kalıyor. Her ne kadar kafa karıştırıcı birçok tuşu ve kadranı olsa da D750 modeli, fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için uygun fiyata üstün özellikler sunuyor.

Görüntü İşlemcisi: EXPEED 4

Sensör Tipi: CMOS

Etkin Piksel: 24 MP

Azami Çözünürlük: 6016x4016

Görüntü Oranı: 3:2

Sensör Formatı: Full Frame

Sensör Boyutu (Gen): 35.9 mm

Sensör Boyutu (Uz): 24.0 mm

En Düşük ISO: 100

En Yüksek ISO: 12800

Genişletilmiş ISO (Düşük): 50

Genişletilmiş ISO (Yüksek): 51200

AF Noktası: 51 adet

Çapraz Tip AF Noktası: 15 adet

Sürekli Çekim: 5 kare/sn

5. YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN EN UCUZ DSLR: NİKON D3500

Her ne kadar Canon ve Nikon, piyasaya sürdüğü giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinelerini aynı şekilde fiyatlandırsa da hem hız hem de performans olarak Nikon bir adım daha önde görünüyor. Nikon D3500, içerdiği kılavuz sayesinde basit bir kontrol şeması içeriyor. 24 megapiksel APS-C sensörüyle oldukça kaliteli fotoğraf çekebilen D3500, rakiplerinden daha iyi bir performans sunuyor.

Görüntü İşlemcisi: EXPEED 4

Sensör Tipi: CMOS

Etkin Piksel: 24 MP

Azami Çözünürlük: 6000x4000

Görüntü Oranı: 3:2

Sensör Formatı: APS-C

Sensör Boyutu (Gen): 23.5 mm

Sensör Boyutu (Uz): 15.6 mm

En Düşük ISO: 100

En Yüksek ISO: 25600

AF Noktası: 11 adet

Sürekli Çekim: 5 kare/sn

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