Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

15 yıllık planlama sonrası yapımına başlanan, Alman mühendisliğinin yeni gurur kaynağı umuduyla başlatılan proje, havalimanının dış alanında bariz bir sorun görünmemesine karşın, terminal kapılarından kablo tesisatına, düzeltilmesi gereken yaklaşık 550 bin teknik hatasıyla Almanlar için adeta bir ulusal travmaya dönüştü.

GECİKMENİN BİLİNEN BEDELİ 6 MİLYAR EURO

Sorunların büyüklüğü nedeniyle 6 kez açılışı ertelenen, son olarak yeniden inşaata başlanmasının bile önerildiği projenin maliyetinin, planlandığı gibi gelecek yıl ekim ayında açılması durumunda yaklaşık 6 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

HER GÜN 1 MİLYON EURO MALİYETİ VAR

Şu haliyle bile projenin, ülke ekonomisine açılamayan her gün için 1 milyon euro kaybettirdiği iddia edilse de yetkililer, bu konuda net bir rakam vermekten kaçınıyor.

MALİYETİ 7 MİLYAR EUROYU GEÇEBİLİR

Bir Alman gazetesinde yer alan habere göre ise, Berlin-Brandenburg Havalimanı inşasında işler tahmin edilenden çok daha kötü gidiyor ve 2021 senesinde bile açılması zor. Başlangıçta 2,5 milyar euroya mal olması planlanan havalimanının maliyetinin 7 milyar euroyu geçmesi bekleniyor.

12 yıldır açılamayan Berlin Havalimanı

ALMANLARIN UMUDU DÜŞÜK

Açılışı yılan hikayesine dönen ve pek çok spekülasyona neden olan havalimanı ile ilgili yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Berlin-Brandenburg Havalimanı’nın 2020 senesinde açılabileceğine inanan Berlinlilerin oranı sadece yüzde 25.