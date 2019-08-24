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Yeni bir dostluk anlayışı için: Kendine Hoş Geldin

Son zamanların popüler yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş’ın yeni romanı Kendine Hoş Geldin, okuyucuya rehber niteliği taşıyor.

Özel İçerik | 24.08.2019 - 11:02..
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Miraç Çağrı Aktaş

Birçoğumuz dostluk konusunda mustarip olmuşuzdur. Hatta dillere pelesenk olmuş “dost kazığı diye” bir deyimimiz bile var. Çoğu dostluklar bir bahar gibi insanın hayatına gelir ve gider. Gitmeyeni çok az bulunur zaten. Peki, kendimizi ne kadar eleştiriyoruz?  Neden mutlu olmak için illa birilerine sığınmamız gerekiyor? Yalnız kalmak zayıflık mıdır yoksa güç gösterisi midir? Bir düşünün. İlk önce hayata bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor ve sonra da mutlu olmak için, kimseye ihtiyacımızın olmadığını fark etmeliyiz. Eğer siz de yalnız olmaktan, dostsuz kalmaktan korkuyorsanız gelin birlikte bakalım bu kitaba.

KENDİNE HOŞ GELDİN

Genç yazar kitabında, insanın ihtiyacı olan tek şeyin yalnız olmaktan korkmamak olduğunu belirtiyor. Mutlu olmanın en kısa yolu kendimizle dost olmayı başarabilmemiz ile başladığından bahsediyor. Bir insanın kendinden başka kimseye ihtiyacı olmadığına vurgu yapıyor. En kötü gününde insan hep yalnız olur “ Yanındayım” diyen onca insan her ne hikmetse en çok o zaman yanınızda olmaz. Peki, o kötü günler geçmedi mi? Ayağın takılıp yere düştün. Tek başına yeniden kalkmadın mı? Yazarın en can alıcı sorularından biri de şudur: “Soruyorum sana: Değmeyecek insanlar için kendine yeteri kadar haksızlık yapmadın mı? “

Yeni bir dostluk anlayışı için: Kendine Hoş Geldin

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“İnsanlar gelip geçici. Unutma, kimse senden daha çok düşünmeyecek seni. Gitmem diyenler gidecek, sen yine kendine geleceksin. Düşeceksin, ayağa yine kendin kalkacaksın. Yaralanacaksın, yaralarını kendin saracaksın. Onca acının içinden yine tek başına çıkacaksın. Sarılmaya ihtiyacın olacak, yine kendine sarılacaksın. Dertlerin seni yakacak, Anka Kuşu gibi küllerinden doğacaksın.

Kendine iyi bak, sana en çok sen lazımsın.”

Yeni bir dostluk anlayışı için: Kendine Hoş Geldin

Kendine Hoş Geldin

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.:160

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Sonay Karaman

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