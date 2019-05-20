Şanlıurfa'da bisiklet gönderilen Ayşe'nin mutluluğu

İsmini açıklamayan hayırseverin gönderdiği bisikleti gören Ayşe Beyunca, sevinç çığlığı attı.

Engelli kızın babası Fevzi Beyunca, kendilerine yeni bisiklet gönderen hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

ZİHİNSEL ENGELLİ KIZINA KENDİ İMKANLARIYLA BİSİKLET YAPMIŞTI

Şenocak Mahallesi'nde oturan 5 çocuk babası Fevzi Beyunca, zihinsel ve bedensel engelli kızı Ayşe Beyunca’yı mutlu etmek için kendi uğraşlarıyla özel bir bisiklet tasarladı ve iki ayrı bisikleti birleştirerek çift kişilik bisiklet haline getirdi. 500 liraya mal ettiği tasarım bisikletle Beyunca, arkasına oturttuğu kızının hem egzersiz yapmasını hem de sosyal hayata katılmasını sağladı.

Yeni bisiklet gönderilen Ayşe'nin mutluluğu

YEPYENİ BİR BİSİKLETLERİ OLDU

Vakitlerinin büyük bölümünü Türk bayrağı astığı bisiklet üzerinde geçiren baba ile kızın aynı anda mutluluğa pedal çevirmelerinin haberlere konu olması üzerine İstanbul'da yaşayan hayırsever bir vatandaş, Ayşe Beyunca'ya iki koltuklu yeni bir bisiklet gönderdi. İsmini açıklamayan hayırseverin gönderdiği bisikleti gören Ayşe Beyunca, sevinç çığlığı attı. Engelli kızın babası Fevzi Beyunca, kendilerine yeni bisiklet gönderen hayırsever vatandaşa teşekkür etti.