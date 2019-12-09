Yeni çıkan kitaplar - 09 Aralık 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

CAN VEREN PERVANELER 6

Eğer aşkın kanunu yazılacaksa yeniden, zamanında yazmışlar işte! Yeniden yazmaya ne hacet?

Amma mesele şu: Aşk nedir? Ve hangi aşk?

Can Veren Pervaneler 6

Hayati İnanç

Babıali Kültür Yay.

S.: 144

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DECAMERON

Decameron, Princeton Üniversitesinden Leonard Barkan’ın da dediği gibi “tüm zamanların en iyi öykü antolojisi”dir. Dünya edebiyatının ilk hikâyecisi ve İtalyan edebiyatında düzyazının babası olarak kabul edilen Boccaccio’nun başyapıtı Decameron güçlü bir düzyazı.

Decameron

Giovanni Boccaccio

Alfa Yay.

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SEN BEN BİZ

... 50’Lerden günümüze, Londra’dan New York’a, Paris’ten Roma’ya hayatın farklı Çizgilerinde kaçışı olmayan bir aşk. Sen Ben Biz, yaptığımız seçimlere, girdiğimiz yollara, dönüm noktalarımıza dair müthiş bir roman. Film hakları Trademark'a satılan, 24 dile çevrilen Sen Ben Biz, Laura Barnett'ten müthiş bir çıkış romanı.

Sen Ben Biz

Laura Barnett

Çev.: Murat Karlıdağ

April Yay.

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HAYAT HER GÜN YENİDEN BAŞLAR

Zor zamanlardan geçiyorsun. Yarın karanlık, göremiyorsun. Yine de bu keyifsiz, düşük bütçeli günlerde göğe uzanan hayaller besliyorsun. Ne güzel. Hayat zaten böyledir, boş ver...

Hayat Her Gün Yeniden Başlar

Osman İlhan

Hayykitap

S.: 144

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SAĞIR BELLEK

“Melih Ergen’in temel teması yaşıyor olmak ve ölümdür. Var olmak ve hiçlik. ( ...) Ergen’in felsefi göndermelere karşın somut yaşamdan kaçmayan bu romanı en az bir Vüsat O. Bener, bir Nezihe Meriç anlatım gücüyle yapılanmıştır.” - Demir Özlü (Radikal Kitap, 9 Ağustos 2013)

Sağır Bellek

Melih Ergen

Öteki Yay.

S.: 248

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SÖYLE ZİLAN

Söyle Zilan, Ağrı Dağı eteklerindeki isyan günlerinin, ölüme meydan okuyan aşıkların, yarası kabuk bağlamayan bir coğrafyanın romanı.

Söyle Zilan

A. Sırrı Özbek

İletişim Yay.

S.: 252

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PARAMPARÇA BİR KIZ

On yedi yaşında olmasına rağmen Charlotte Davis travma dolu bir hayat yaşamıştır. Babasının ölümünden sonra annesinin istismarına ve şiddetine maruz kalır, en yakın arkadaşının intihar girişimi ile ise tamamen yıkılır. Bu kadar acı ve travma Charlotte’u bir sorgulamaya iter: Belki de tüm bunlarla başa çıkmak için paramparça bir kız olması gerekiyordur? Her yeni yara onu biraz daha duygusuzlaştırsa da acı çekmeye devam eder. Peki, uçurumun kenarından dönmek için bu acıların yaşanması gerekli midir?

Paramparça Bir Kız

Kathleen Glasgow

Çev.: Aslı Özkan

Martı Yay.

S.: 496

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SEZAİ KARAKOÇ KUŞAĞI: İKİNCİ YENİ

Bu kitabı yazmaya, bir fikri savunmak, ispatlamak için değil, tam aksine ödünç ve üstelik yancı kafalardan kurtulup kendime ait bir sonuca varmak için başladım. Yolumu kesen ilk soru şuydu: Sezai Karakoç, 2. Yeni’nin nesi oluyor ve neresinde duruyor? Konuyla ilgili temel kaynakları, eleştiri kitaplarını bir bir taradım. Derken bu soru evirilip tersine döndü: 2. Yeni, Sezai Karakoç’un nesi oluyor ve neresinde duruyor?

Sezai Karakoç Kuşağı: İkinci Yeni

Zafer Acar

Ketebe Yay.

S.: 258

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KALİTE ÜLKESİ

Otostopçunun Galaksi Rehberi’nin mizahı ile 1984’ün karanlığının zekice bir birleşimi! Dünyanın en büyük şirketi ve en iyi algoritması varken ne ters gidebilir ki?

Kalite Ülkesi

Marc-Ewe Kling

Çev.: Myrat Karlıdağ

Epsilon Yay.

S.: 368

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Damla Karakuş

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