Yeni çıkan kitaplar - 11 Kasım 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ARAF

Fedailerin Kalesi Alamut’taki sıra dışı anlatım tekniği ve muazzam düşünce derinliğinden sonra Bartol bu kitapta usta bir hikayeci olarak karşımıza çıkıyor. Aykırı karakterler ve merak uyandırıcı olay örgüleri içeren hikayeleriyle çağına tanıklık eden, üzerine uzun uzun düşüneceğiniz tespitler sunan ve modern insanın ruhsal portresine yeni katkılarda bulunan bu eser size psikoloji, tarih ve felsefe gibi pek çok alanda yeni ufuklar açacak.

Araf

Vladimir Bartol

Çev.: Uğur Merter

Koridor Yay.

S.: 416

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

ATEŞ VE KAN

Dünyaca bilinen ve televizyona uyarlanan Taht Oyunları’nın yazarı George R. R. Martin’den Targaryenların tarihi bütün detaylarıyla anlatılıyor!

Ateş ve Kan

George R. R. Martin

Çev.: Emre Aygün, Alican Ortanca Saygı

Epsilon Yay.

S.: 736

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

AÇIK PENCERE

Yazılarıyla okuyucularını eşsiz bir tefekkür yolculuğuna çıkartan Gökhan Özcan, bu sefer bambaşka pencereler açıyor gönül dünyamıza “Açık Pencere”sinden uzanan kalemi ve fotoğraf makinasıyla...

Açık Pencere

Gökhan Özcan

Vadi Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

THE BOOK OF M: KIYAMET BAŞLIYOR

Doğaüstü bir felaketin hüküm sürdüğü bir dünyada geçen The Book of M, sevdiklerini kurtarabilmek için her şeyini feda etmek zorunda kalan bir grup insanın etkileyici hikâyesini konu ediniyor.

The Book of M: Kıyamet Başlıyor

Peng Shepherd

Çev.: Melda Dinçel

Ephesus Yasy.

S.: 448

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

YERE YAKIN YILDIZLARA UZAK

Bestegül her sabah yaptığı gibi, o sabah da okula gitmek için evden ayrıldığında, kaderinin on üç diğer insanla birleşeceğini henüz bilmiyordu. O sabah metroya bindi ve son durağa kadar seyahat etti fakat son duraktan çıkamadı. Onunla beraber diğer on üç kişide metro istasyonunda mahsur kaldı ve o an ortak hikâyelerinin ilk kalp atışı kulakları sağır etmeye başladı. Enkaz altında mücadele etmeleri gereken şeyler vardı. Açlık, susuzluk, özlem, keder, hüzün, ölüm...

Yere Yakın Yıldızlara Uzak

Emine Tavuz

Epsilon Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

SİBER ZORBALIK

... Örneğin, siber zorbalık ve sanal zorbalık tartışması, siber zorbalığın nasıl kavramsallaştırılacağı, siber zorbalığı önlemeye ve siber zorbalığa müdahale etmeye yönelik güncel teknoloji uygulamaları ile siber zorbalığın Türk hukukundaki yeri ilk kez bu kitap tarafından tartışılıp değerlendirilmiştir.



Siber Zorbalık

Kolektif

Anı Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

MUHACİR

Bizi kandırmışlar yahu! diyordu. Yunan'ın, onları destekleyenlerin yaydığı bir habermiş bizim cephenin yarıldığı. Yalan, vallahi, billahi yalanmış. Kazada okumuş adamlardan sorduk, haberli olanları aradık bulduk; bu zamana kadar duyduklarımızın hepsi tevatür. Yunan ve Yunan yandaşları bazı satılmış şıhların uydurması, böyle bilsinler de moralleri bozulsun, direnmeyi bırakıp kaçsınlar, teslim olsunlar diye şaya atmışlar ortaya. Güya Türk cephesi yarılmış, askerler kaçıyormuş, İsmet Paşa esir alınmış, daha bir sürü aslı astarı olmayan palavra. Neler neler vay babam vay…

Muhacir

Ahmet Aslan

Gece Kitaplığı

S.: 235

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

YÜZ OKUMA SANATI II

Elinizde tuttuğunuz ikinci kitabımızda, bu ’bütüncül bakışın’ geliştirilmesi adına ilk kitapta kazanılan becerilere eklenecek orta ve ileri düzey veri tespit ve analiz yöntemlerini bulacaksınız. Ve çalışacağınız yeni yöntemler sayesinde kendinizi ve içinde yaşadığınız dünyayı daha güçlü ve etkili malzemelerle algılayıp anlayabileceksiniz.

Yüz Okuma Sanatı II

Murat Kaplan

Ayzıt Yay.

S.: 300

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

HADDİNİ AŞ

Başarının sırrı bir zamanlar yüksek IQ puanı olarak görülüyordu. Daha sonra duygusal zekânın (EQ) başarı üzerindeki etkisi ön plana çıkmaya başladı. Haddini Aş! ile bunu bir adım ileriye götürüyoruz. Katmanlı düşünce yapısı, IQ ve EQ’yu baskılar. O hâlde başarı, KATMANLARIMIZIN AZ olması ile ilgilidir. Mutluluğa ve başarıya giden yolda engel gibi gördüklerimiz, genelde katmanlarımızın bizlere zannettirdiği sınırlardır. Sınırsız sınırlar… Sınırlarınızın ötesine ancak haddinizi aşarak geçebilirsiniz.

Haddini Aş - Katmanların Ardındaki Özgürlük

Halil İbrahim Yüksel

Gece Kitaplığı

S.: 114

Kitabı satın almak için tıklayınız: ideifix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap