Yeni çıkan kitaplar - 14 Ekim 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
İFA: İNSANIN FABRİKA AYARLARI
Elinizdeki kitap, bir üçlemenin ilk kitabıdır. İnsanın Fabrika Ayarları serisi bir bütün olarak insanlığın gereklerini İFA edebilmek için, bilimsel gerçeklere farklı bir çerçeve öneriyor. İnsanın Fabrika Ayarları, kendinizi başka bir bakış açısından bir kez daha anlamaya davet ediyor...
İFA: İnsanın Fabrika Ayarları 1. Kitap - Beden
Sinan Canan
Tuti Kitap
S.: 184
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ISSIZ KADINLAR SOKAĞI
Taciz, tecavüz, şiddet mağduru 20 kadının hikayesi…
Issız Kadınlar Sokağı
Canan Tan
Doğan Kitap
S.: 144
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TUHAFI AŞMA ZAMANI
Tuhafı Aşma Zamanı analojiler, metaforlar, imgelerle dolu kuantum anlatılarından farklı olarak, burada ve şimdi hakkındaki peşin hükümlerimizi sarsan, uzay ve zamanla dalaşan, dile dökemediğimiz, mantığımızı hiçe sayan kuantum dünyasının neden “tuhaf” olduğunu değil, neden bizim dünyamızın ona benzemediğini anlatıyor...
Tuhafı Aşma Zamanı
Philip Ball
Çev.: Nedim Çatlı
Kolektif Kitap
S.: 288
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GELİRKEN EKMEK AL
İçimizde bir yerden konuşuyor Şermin Yaşar… Bu coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor… İncinmişliklerimizi gülünesi aşklarımızla iyileştiriyor. Gerçek edebiyatın “insanın ruhuna” inen bir merdiven olduğunu her öyküsünde hatırlatarak.
Gelirken Ekmek Al
Şermin Yaşar
Doğan Kitap
S.: 196
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MASAL MASAL İÇİNDE
Masal Masal İçinde hep aşikâr olduğumuz Doğu’ya has masal geleneğinin tüm karakteristik öğelerini –kokusunu, rengini, tadını– Batı’nın çok katmanlı kurgu anlayışıyla bir araya getiriyor ve ortaya yerelden beslenen fakat evrensel olarak da kabul görür standartları başarıyla yakalamış bir roman çıkıyor.
Masal Masal İçinde
Ahmet Ümit
Yapı Kredi Yay.
S.: 144
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KIZ KULESİ'NİN BİLİNMEYEN EFSANESİ
Bu kitapta Kız Kulesi'nin bilinmeyen, şimdiye kadar duyulmamış bir yorumunu okuyacaksınız. Günümüzden geçmişe uzanan bu nefes kesen yolculukta Kız Kulesi'nde yaşandığı var sayılan tüm bilinmezleri bir solukta okuyacak, efsane türünün gizemli satırlarında âdeta kaybolacaksınız...
Kız Kulesi'nin Bilinmeyen Efsanesi
Hurihan Yıldırım Kurtaran
Altın Kitaplar
S.: 96
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UMBERTO ARTE İLE SANAT
Umberto Arte İle Sanat, eşsiz eserlerin ve dâhi yaratıcılarının bilinmeyenleriyle dolu, gerçek bir “sanat okuyuculuğu” rehberi. Yolu daha önce hiçbir sanat eseriyle kesişmemiş olanların bile keyifle ve kolaylıkla içine dahil olabileceği, son derece lezzetli ve tatmin edici bir sanat sohbeti vaat ediyor bu kitap...
Umberto Arte İle Sanat
Umberto Arte
Destek Yay.
S.: 424
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ÇAĞ GEÇİTLERİ
Murathan Mungan’ın “Geçerken uğranılacak şiirler değil / geçidini bulacaksın / kendi içinden geçerken” diyerek açtığı Çağ Geçitleri: Hatıradan hafızaya gidişler, kalışlar, geçişler, geçitler... sözün kısası bir ömür. Girişe yazılanlar, Taptuk’a yazılanlar, Açığa yazılanlar, Yaşamın izinde, Aşekanın izinde ve Kelimelerin takas izi başlıklı altı bölümden oluşan kitapta 90 şiir yer alıyor.
Çağ Geçitleri
Murathan Mungan
Metis Yay.
S.: 136
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HİÇBİR YERİN ORTASINDA
Hiçbir Yerin Ortasında’da insanların karanlık yönlerine değinen öyküler de yer alıyor; bu yönüyle kıskançlığa, yıkıcı duygulara, yalnızlık korkusuna ve derinlere işlemiş öksüzlük hissine tercüman oluyor.
Hiçbir Yerin Ortasında
Ezgi Polat
Can Yay.
S.: 96
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Damla Karakuş
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