Yeni çıkan kitaplar - 16 Aralık 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ

Damızlık Kızın Öyküsü, distopyalar çağında yeniden keşfedildi. Çoksatanlar arasına girdi, ünlü bir TV dizisine konu oldu. Şimdi de Renée Nault'un olağanüstü çizimleriyle çizgi roman olarak karşınızda.

Damızlık Kızın Öyküsü

Margeret Atwood

Çev.: Özcan Kabakçıoğlu, Sevinç Altınçekiç

Çizen.: Renee Nault

Doğan Kitap

S.: 240

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CEHENNEM ACI ÇEKTİĞİMİZ YER DEĞİL ACI ÇEKTİĞİMİZİ KİMSENİN BİLMEDİĞİ YERDİR

Mevlana’dan Yunus Emre’ye, Spinoza’dan Kant’a, Nietzsche’den Ficht’e kadar dünyaca ünlü büyük düşünürlerin felsefi akımlarına ilham kaynağı olmuş büyük İslam düşünürü Hallac-ı Mansur’un “Ene-l Hak” felsefesi üzerinden tarif ettiği varlık, benlik, hiçlik ve yok oluş kavramları, yüzlerce yıldır bilim, sanat, inanç ve felsefe dünyasına ışık tutmaya devam ediyor.

Cehennem Acı Çektiğimiz Yer Değil Acı Çektiğimizi Kimsenin Bilmediği Yerdir

Hallac-ı Mansur

Destek Yay.

S.: 104

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AŞKA SUSAMIŞ

Aslan, kafesinden çıktığı anda, eski, vahşi aslan olduğu zamandakinden daha geniş bir dünyaya sahip olur. Hapsedildiği sürede onun için iki dünyadan başka dünya yoktur. Diğer bir deyişle kafesin içindeki dünya ile kafesin dışındaki dünya. Artık özgür kalmıştır. Kükrer...

Aşka Susamış

Yukio Mişima

Çev.: A. Volkan Erdemir

Can Yay.

S.: 192

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GÖKYÜZÜNDEN GELEN GRİ TÜY

Büyük şehrin en kalabalık caddesinde yürüyen hemen herkesin, o gün yine çok acelesi vardı. Kimse etrafına bakmıyor, birbiriyle konuşmuyor, hepsi yalnızca ve yalnızca bir yerlere yetişmeye çalışıyordu. En azından bir kişi, kafasını kaldırıp gökyüzüne baksaydı rüzgarın hafif esintisiyle kibarca aşağıya süzülen yumuşak gri tüyü görebilirdi.

Gökyüzünden Gelen Gri Tüy

Dicle Keskinoğlu

İthaki Çocuk Yay.

S.: 44

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FREZYA

...Kaçtığın yolların sende bıraktığı izlere bakıp kocaman gülümsüyorsun. Dudakların, yeni bir merhabaya hazır olduğunu söylüyor artık. Merhaba…

Frezya

Ezgi Hasret Bodur

Hayykitap

S.: 120

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UYANMADAN ÖNCE ÖLÜRSEM

Unutulmaz bir anlatıcının bütün hikayeyi ele geçirdiği bu nefes kesici romanda sadece duygu karmaşası değil, gerilim de hissedeceksiniz!

Uyanmadan Önce Ölürsem

Emily Koch

Çev.: Begüm Kovumaz

Beyaz Baykuş Yay.

S.: 328

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UYURSAK GEÇER Mİ?

Seda Eroğlu’nun kaleme aldığı içsel dinamikleri hayli güçlü bu roman, çocukluğa özlemin, umudun, aşkın ve gerçek uyanışın bir destanı...

Uyursak Geçer mi?

Seda Eroğlu

Destek Yay.

S.: 306

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MATEMİN RENGİ

Leigh Chen Sanders bir şeyden emindi: Annesi, ölünce bir kuşa dönüşmüştü. Annesi öldükten sonraki gece Leigh, balkonlarında gizemli bir kutu bulmuştu. Bir de yanında kırmızı bir tüy. Başını kaldırdığında o kuşla karşılaştı. Bu kuşun annesi olduğundan emindi. Leigh’den, büyükannesi ve büyükbabasıyla tanışmak üzere Tayvan’a gitmesini istiyordu. Fakat Leigh oraya vardıktan sonra kuşun geriye bıraktığı diğer ipuçlarının peşinde, nereye varacağını anlamadığı bir arayışa çıkacaktı...

Matemin Rengi

Emily X. R. Pan

Çev.: İren Kori

Epsilon Yay.

S.: 480

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BİZ İYİYİZ

Marin, eski hayatıyla tüm bağlarını koparmış ve her şeyi unutmayı seçmişti. Büyükbabası öldükten sonra olanları kimse bilmiyordu en yakın arkadaşı Mabel bile. Fakat evinden çok uzakta olsa da, hatıraları peşini bırakmıyordu... 2018 Michael L. Printz Ödülü Kazananı! Boston Globe, Seventeen, News & Observer, Publishers Weekly, Bustle ve New York Kütüphanesi’ne göre yılın en iyi kitabı.

Biz İyiyiz

Nina Lacour

Çev.: Hande Helvacı

Yabancı Yay.

S.: 216

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BİR TUTAM MUTLULUK

Bennu Yar, Bir Tutam Aşk’tan sonra Bir Tutam Mutluluk’la yeniden aramızda. Zeynep ve Kerem’in bir solukta okunan aşk hikâyesi yeni heyecanlarla, acı tatlı olaylarla hız kesmeden devam ediyor...

Bir Tutam Mutluluk

Bennu Yar

Müptela Yay.

S.: 424

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Damla Karakuş

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