Yeni çıkan kitaplar - 16 Eylül 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
BİR KÜÇÜK DELİLİK
Arzu Uçar, 2015 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nü alan Dış Kapının Mandalı’ndan sonra ikinci öykü kitabı Bir Küçük Delilik ile tekrar merhaba diyor okuruna. Oyun oynamayı, şaşırtmayı ve okura soru sordurmayı seven bir yazarla karşı karşıyayız.
Bir Küçük Delilik
Arzu Uçar
İthaki Yay.
S.: 96
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KIYIDAKİ ÇOCUKLAR
Romanlarıyla tanınan Barış İnce, ilk kez çocuklar ve gençler için yazdı! Yazar, uzun öykü tadındaki bu kitabında genç okurları hem güldürmeye hem paylaşmak üzerine düşünmeye davet ediyor.
Kıyıdaki Çocuklar
Barış İnce
Can Çocuk Yay.
S.: 72
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ŞEHİRDE BALIK AVI
Gideon Sterer, hayal gücünü harekete geçiren göz kamaştırıcı bu resimli kitapta, dostluğun büyüsünü ve her türlü gerçekliği bitmek bilmeyen bir eğlenceye dönüştürebilme gücünü anlatıyor.
Şehirde Balık Avı
Gideon Sterer
Martı Yay.
S.: 36
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SANDMAN 6
Sandman’in altıncı cildi olan Fabllar ve Yansımalar’da Düşler Lordu dokuz yeni öyküyle karşımıza çıkıyor. Geçmişin sisinde yaşayan hayatlardan günümüzün kâbuslarına kadar sirayet ettiği bu öykülerde imparatorlar ve casuslar, aktörler ve kuzgunlar hatta kurtadamlar rüyalarda buluşuyor. Hayat ve aşk, iktidar ve karanlık bu rüyaları asla terk etmiyor.
Sandman 6: Fabllar ve Yansımalar
Neil Gaiman
İthaki Yay.
S.: 264
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AUGUST'UN SONU
Charlotte Holmes serisinin aksiyon yüklü ikinci kitabında, Jamie Watson ve Charlotte Holmes’ü Avrupa’nın bir ucundan diğerine sürükleyecek kovalamacanın fitili aylar önceden ateşlenmişti.
August'un Sonu
Brittany Cavallaro
Yabancı Yay.
S.: 280
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ACI ÇEKİRDEK
Betigül tüm toyluğu ve hırslarıyla kocasını kendi seçmişti. Genç kızın çiçekleri gelmiş, zarif gelinliği hazırlanmış ve yaşadığı aşk masalının mutlu sonla bitişine çok az kalmıştı. Evleneceği gün annesi onu kenara çekip, “Yuvayı dişi kuş yapar,”; babası “Artık senden kocan sorumlu, onun sözünden dışarı çıkma,” dedi. Betigül o gün ailesine, dostlarına ve en çok da kocası Tayfun’a güvendi ama gerçek hayat zordur, acı çekirdektir! Düğünü güzel bitse de karışık bir hikâye onun için henüz başlamıştı!
Acı Çekirdek
Aylin İşcan Yener
Mona Kitap
S.: 202
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GENÇ KIZ KALBİ
Yayımlandığı dönemde büyük ilgi gören ve sevilerek okunan Genç Kız Kalbi İstanbul’a akrabalarını ziyarete gelen genç bir kızın günlüğünden aktarılan sayfalardan oluşur. Olayların merkezinde platonik bir aşkın yer aldığı romanda Pervin’in aşk ve evlilik konusundaki düşünceleri anlatılırken, Mehmet Rauf kadın erkek eşitliği, birey ve toplum eğitiminin önemiyle ilgili görüşlerini ve seçkin görünen zümrenin sürdürdüğü hayata dair eleştirilerini de dile getirir...
Genç Kız Kalbi - Günümüz Türkçesiyle
Mehmet Rauf
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 100
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SERGÜZEŞT
Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamid Tarhan’la birlikte döneminin en önemli edebiyatçılarından biri olan Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt’te Kafkasya’dan kaçırılarak İstanbul’da zengin konaklarına satılan Dilber’in acı macerasını anlatır. Hüzünlü aşk hikâyeleriyle de zenginleşen romanda yazar, toplumumuzda yakın bir zamana kadar sürmüş olan esirlik gerçeğiyle yüzleşmemizi sağlar. Sergüzeşt’i açıklamalı notlar, resimler, haritalarla zenginleştirerek ve günümüz Türkçesine uyarlayarak yayımlıyoruz.
Sergüzeşt - Günümüz Türkçesiyle
Samipaşazade Sezai
Can Yay.
S.: 120
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YEDİKULE MANSUR
Yedikuleli Mansur, Pangea Kitaplığı’na önceki baskılarda bulunmayan Kanlı Pençe adlı tamamlayıcı öyküsüyle beraber geçiyor. Kısmen korkulu, ziyadesiyle fantastik ve tarihi bir sergüzeşt…
Yedikule Mansur
Mehmet Berk Yaltırık
İthaki Yay.
S.: 304
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YANGINDAN SONRA
Yangından Sonra dört çocuklu bir çekirdek ailenin makus talihini anlatıyor. Tek tek bireylere yoğunlaşan bu öyküler, bir yandan günümüz Türkiye’sinde koşulların çarptığı insanları bir yandan da büyük umutlarla hayaller ülkesine göçenlerin yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Aziz Gökdemir’in incelikli kurgusuyla birbirlerine bağlanan ve iç içe geçen bu öykülerde farklı dünyalardan, farklı kuşaklardan insanların adeta bilinç fotoğrafları çekiliyor ve kaderleri şaşırtıcı tekniklerle aktarılıyor.
Yangından Sonra
Aziz Gökdemir
Can Yay.
S.: 160
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SALONDAKİ EN KÖTÜ KOLTUK
... Sayfalar ilerledikçe, bazen müstesna bir koçun yanı başında, bazen bir NBA yıldızının ilk adımlarında tanıdık salonlardan geçiyor. Basketbolun perde arkasını Salondaki En Kötü Koltuk’tan izlemeye davetlisiniz.
Salondaki En Kötü Koltuk
Murat Murathanoğlu
Mundi Kitap
S.: 288
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Damla Karakuş
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